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Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:56
Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

MANİSA (AA) - Manisa'da özel halk otobüsü şoförü Oğuz Betaş, seyir halindeyken otobüs içerisinde aniden rahatsızlanan ve bayılan kadını hastaneye yetiştirdi.

Reyhan Akgünlü, Manisa Canlı Hayvan Borsası-Güzelyurt Mahallesi hattındaki özel halk otobüsünde aniden fenalaşarak bayıldı, diğer yolcular da kısa süreli paniğe kapıldı.

Otobüs şoförü Oğuz Betaş, duruma müdahale edip, Uncubozköy Mahallesi'nde güzergahını değiştirerek fenalaşan kadını Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürdü.

Otobüsten sedyeyle hastaneye alınarak sağlık görevlilerine teslim edilen Akgünlü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, seyir halindeki otobüste bayılan Reyhan Akgünlü'nün diğer yolcular tarafından uygun bir yere yatırılması, şoförün güzergahını değiştirerek hastaneye gitmesi ve acil servistekilerin yolcuyu almaları yer alıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:56
  1. acil servis
  2. şoför
  3. yolcu

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