0553 313 94 23

Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Ankara’da seyir halindeki halk otobüs alev aldı.

30 Haziran 2019 Pazar 16:03
Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı, facianın eşiğinden dönüldü

Ankara’da seyir halindeki halk otobüs alev aldı. Dumanların erken fark edilmesi olası bir facianın önüne geçerken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otobüs küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde. Karapürçek-Kızılay seferini yapan Muhammed Akkoyun idaresindeki 06 BJF 179 plakalı özel halk otobüsünde seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları ve kokuyu fark eden yolcuların uyarısı üzerine otobüsü kenara çeken sürücü Akkoyun, otobüsü tahliye ederek kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Akkoyun ve çevredeki vatandaşların tüm müdahalelerine rağmen yangın kontrol altına alınamazken, yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.



Yanan otobüsten geriye küller kaldı


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın başladığı sırada otobüsün seyir halinde olması ve içinde yolcu olması yürekleri ağza getirirken, dumanların erken fark edilmesi olası bir facianın önüne geçti.


Olayın görgü tanıklarından olan mahalle sakini Şenol Fırat, "Otobüse yetişelim diye koştuk. Otobüsle uğraşıyorlardı. Sonrasında şofördü galiba bir yerleri açmaya çalıştı ancak olmadı. Otobüsün sağ ön kısmından 30-40 saniye içerisinde önce duman çıktı, sonra alev aldı. İtfaiyeyi de ilk eşim aradı. İtfaiye gelene kadar da otobüs kullanılamaz hale geldi" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 16:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Triatlon ve Aquatlon Türkiye Şampiyonası sona erdi
    1. Triatlon ve Aquatlon Türkiye..
    2. Batı Trakya'da prefabrik ibadet yeri..
    3. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye..
    4. Sondaj gemisi ’Yavuz’ Mersin..
    5. Anız yangınında ağaçlar kül oldu
    6. İstanbul'da yaşayan Sudanlılardan..
    7. Saadetli vekilden ilginç istek! ‘Ceza..
    8. Ozan Kabak, Schalke 04'te
    9. TBMM Başkanı Şentop Manastır'ı ziyaret..
    10. 8. Akşehir Kirazı Kültür ve Sanat..
    11. OSB müteşebbis heyet toplantısı Vali..
    12. Günde 1200 kalori ile 7 günde incelmek..
    13. Parkın ortasında silahlı bıçaklı..
    14. Denizlispor’da eski başkan Ali İpek..
    15. Hong Kong'da polise destek gösterisi..
    16. Erbil’de Türkiye-IKBY Ticaret ve..
    17. Malezya'da hava kirliliği
    18. DSP'yi sarsan istifa! Tek cümle ile..
    19. Afganistan'da Taliban bombalı..
    20. Festival coşkusu Yeşilyurt’u sardı
    21. Sağanak yağışın vurduğu Demirci’de..
    22. Giresun'da trafik kazası: Yaralılar var
    23. Yeşilyurt’un güzellikleri kadrajda..
    24. CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert..
    25. Malatya trafiğine nefes aldıracak proje
    26. Kilis’te trafik kazası: 3 yaralı
    27. Almanya'da "19. Yüzyılda Hilalin..
    28. Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
    29. Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap..
    30. Yangına uykuda yakalandılar
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!