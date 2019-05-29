Halk otobüsü otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde halk otobüsünün otomobille çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise otobüsün araç içi kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi İzmit-Kandıra Yolu Çayırköy Yolu Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim B. idaresindeki 41 BR 279 plakalı halk otobüsü ile Tolga E. idaresindeki 34 JG 4865 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Tolga E. ve ağabeyinin eşi Fatoş E. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından vatandaşların yardımı ile araç içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen yaralıların yakınları ise büyük panik yaşadı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza anı ise otobüsün araç içi kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, içinde yolcu olan belediye otobüsü yan yoldan ana yola doğru ilerlerken, ana yoldan yan yola aniden giriş yapan otomobille çarpışıyor. Kaza sonrası otobüs sürücüsü ve yolcular hızla araçtan inerek, otomobildeki 2 yaralıya yardım ediyor.