İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var Avcılar E-5 karayolu yan yolda kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaza yaptı. Olayda çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

İstanbul’da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Ayrıntılar Geliyor...

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