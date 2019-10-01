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İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Avcılar E-5 karayolu yan yolda kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaza yaptı. Olayda çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

01 Ekim 2019 Salı 13:48
İstanbul'da halk otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul’da Avcılar E-5 karayolu yan yolda Cihangir mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü kaldırıma çıktı.

Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar Geliyor...

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 13:48
  1. İstanbul
  2. Avcılar E-5

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