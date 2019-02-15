Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı Gaziantep’te halk otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı.

Gaziantep’te halk otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 3’ü kadın biri çocuk toplam 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı İncilikaya Mahallesi’nde şehir merkezinden TOKİ konutları istikametine seyir eden Hüseyin P. idaresinde 27 H 090 plakalı halk otobüsü ile Nurettin B yönetimindeki 27 BOP 60 plakalı hafriyat kamyonu kavşakta çarpıştı.

Kazada halk otobüsü sürücüsü Hüseyin P ile otobüste bulunan 3’ü çocuk toplam 4 kişi daha yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, bir süre trafiğe kapanan yol ise araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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