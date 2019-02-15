Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi15 Şubat 2019 Cuma 13:01
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te halk otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hüseyin Postallı'nın kullandığı 27 H 0090 27 plakalı özel halk otobüsü, Şahinbey ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde Nurettin Balcı idaresindeki Şahinbey Belediyesine ait hafriyat yüklü 27 BOP 60 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kamyon sürücüsü Balcı ile otobüste bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Görüntülerde otobüs ve kamyonun çarpışma anı yer alıyor.
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