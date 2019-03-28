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Halk otobüsü bu defa hayvan hastanesinin acil servisine direksiyon kırdı

Aydın’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün şoförü yolda trafik kazası sonucu yaralanmış bir köpeği görünce güzergah değiştirip Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Acil Servisi’ne yetiştirdi.

28 Mart 2019 Perşembe 10:39
Halk otobüsü bu defa hayvan hastanesinin acil servisine direksiyon kırdı

Aydın’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün şoförü yolda trafik kazası sonucu yaralanmış bir köpeği görünce güzergah değiştirip Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Acil Servisi’ne yetiştirdi. Otobüs şoförüne yolcular da yardım etmeye çalıştı.


Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın’ın Efeler ilçesinde 11 Nolu Üniversite güzergahında 09 M 0154 plakalı otobüsle şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Okan Can, Aydın-İzmir Karayolu DSİ Bölge Müdürlüğü yakınlarında yolun ortasında yaralı bir köpek gördü. Başka bir aracın çarpması sonucu yaralandığı belirlenen köpeği kurtarmak için otobüs sürücüsü Okan Can önce otobüsünü sağa çekti, ardından da yoldaki araçları durdurup yaralı köpeği otobüse aldı. Güzergah değiştirip yaralı köpeği ADÜ Veteriner Fakültesi bünyesinde bulunan Hayvan Hastanesi’nin Acil Servisi’ne yetiştiren şoför Okan Can, köpeği veteriner hekimlere teslim ettikten sonra güzergahına devam etti.


Yolcuların da yardımcı olduğu örnek şoförü tebrik eden Aydın Şehiriçi Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, Aydın Şehiriçi Kooperatifi olarak zor durumda olan tüm canlıların yardım etmeyi kendilerine düstur edindiklerini belirterek, “Bu şoför arkadaşımızla gurur duyduk. Ayın şoförü uygulamasını başlarken hizmet kalitesinin arttırılmasını hedeflemiştik. Hizmet kalitesini arttırırken örnek şoför değil örnek insan olmayı hedeflemiştik. Bu anlamda örnek insan olan şoförümüzü ve yardımcı olan yolcularımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:39
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