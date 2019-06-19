0553 313 94 23

Halk otobüslerine dadanan yankesici yakalandı

Antalya’da şehir içi özel halk otobüsünde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:45
Halk otobüslerine dadanan yankesici yakalandı

Antalya’da şehir içi özel halk otobüsünde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde Antalya’da Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüslerinde hırsızlık ihbarının artması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, biri İngiliz vatandaşı turist olmak üzere 2 kişinin 150 paund ve 2 bin 300 lirasının çalındığını belirledi. Otobüsün güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin M.E. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çok sayıda yankesicilik, yağma, güveni kötüye kullanma, görevi yaptırmama, direnme suçlarından kaydı olduğu belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOBB ETÜ’de iş alanında fırsat eşitliği
    1. TOBB ETÜ’de iş alanında fırsat eşitliği
    2. Ankara’da servis aracı devrildi: 15..
    3. "İran adıyla petrol ihraç edemiyoruz"
    4. Türkiye doğal gaz ithalatında dünya..
    5. "Mursi'yi ölüme terk ettiler"
    6. Sabancı Üniversitesi’nde son ders bu..
    7. "Şiirinden ozanlık akan şair: Cahit..
    8. Suç makinesi Alanya’da yakayı ele verdi
    9. (Özel haber) Serhat Pekmezci: "120’ye..
    10. ATO sektör sorunlarını mercek altına..
    11. Tecrübeli adaylar daha seçici davranacak
    12. Karaciğer sağlığını korumak için..
    13. Yazın öne çıkan elbiseleri Beymen..
    14. Baklava kutularında uyuşturucu
    15. Afet ve acil durumlar için 15 bin 670..
    16. Karabük, Karaman ve Niğdeli gençler 7..
    17. Akdeniz’de 270 litre kaçak alkol ele..
    18. Aydın’da kuvvetli sağanak yağış..
    19. Ticaret Bakanı Pekcan müjdeyi verdi!..
    20. Kendi ürettikleri uçakla mezuniyete..
    21. İzmir’de 44 göçmen yakalandı
    22. Halk otobüslerine dadanan yankesici..
    23. Kulu’da İlçe Müdürlüğü Kurulu..
    24. Yılmaz: "Ekonomi odaklı projelerde,..
    25. Türkiye Festivali Rusya’da milyonlara..
    26. Sıcaklara dikkat
    27. Meteorolojiden sağanak uyarısı!
    28. DS TECHEETAH Bern'deki Formula E..
    29. (Özel) Gültak: “Zor olan seçimi..
    30. Ayağına marka taktığı güvercinine 75..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz
    ABD'den tehdit gibi uyarı: Tolere edemeyiz