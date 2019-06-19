Halk otobüslerine dadanan yankesici yakalandı Antalya’da şehir içi özel halk otobüsünde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Antalya’da şehir içi özel halk otobüsünde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarihlerde Antalya’da Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüslerinde hırsızlık ihbarının artması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, biri İngiliz vatandaşı turist olmak üzere 2 kişinin 150 paund ve 2 bin 300 lirasının çalındığını belirledi. Otobüsün güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin M.E. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çok sayıda yankesicilik, yağma, güveni kötüye kullanma, görevi yaptırmama, direnme suçlarından kaydı olduğu belirtildi.

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