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Halk müziğinin dünyaca ünlü isimleri CRR'den geçti

CRR'de "İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" kapsamında aralarında İspanya, İran, Kore ve Azerbaycan'ın bulunduğu birçok ülkeden sanatçı sahne aldı- İranlı sanatçı Hümayun Şeceryan:- "Türk sanat ve halk müziği bence güzel bir kaliteye sahip. İran müziği ile Türk müziği arasında benzer tınılar var. Bu yüzden, Türk müzikleri İranlılara yabancı gelmiyor. Yeni ve eski tüm Türk sanatçılarının eserlerini her zaman dinliyorum"

06 Aralık 2018 Perşembe 10:19
Halk müziğinin dünyaca ünlü isimleri CRR'den geçti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen "İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" kapsamında, halk müziğinin dünyaca ünlü isimleri müzikseverlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda dün sona eren festivalde, aralarında İspanya, İran, Kore ve Azerbaycan'ın bulunduğu birçok ülkeden sanatçı sahne aldı.

Festival kapsamında Türkiye'de ilk kez konser veren Fars asıllı geleneksel İran müziği sanatçısı Hümayun Şeceryan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi konserinde İstanbullulara İran musikisinden örnekler sunduğunu söyledi.

Şeceryan, 2019 yılında yeniden İstanbul'da konser vereceğini aktararak, "Avrupa'da ve ABD'de de bir konser turnesi planı yaptık. Vize alabilirsek bu turnelerimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Daha önce Türk halk müziğinden örnekler dinlediğini ve çok beğendiğini ifade eden Şeceryan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk sanat ve halk müziği bence güzel bir kaliteye sahip. İran müziği ile Türk müziği arasında benzer tınılar var. Bu yüzden, Türk müzikleri İranlılara yabancı gelmiyor. Yeni ve eski tüm Türk sanatçılarının eserlerini her zaman dinliyorum."

Şeceryan, Türkiye'den bir sanatçıyla ortak bir projede yer alabileceğini de dile getirerek, "Henüz gelmedi böyle bir teklif ama önümüzdeki günlerde sanırım Türk sanatçılarla ortak bir proje yapacağız. Gerçekten Türkiye'ye gelmekten mutluyum." diye konuştu.

Festivalde kendi eserlerini dinleyicilerin beğenisine sunan ve ilk kez İstanbul'a gelen Kore Müzik Topluluğu "HONA"nın sözcüsü Koo Hyeongsoo ise topluluk olarak eserlerinde Kore geleneksel müziğini, çağdaş bir tutum ve estetikle birleştirdiklerini ifade etti.

Hyeongsoo, hazırladıkları çalışmalarla müzik dünyasında yeni bir akım oluşturduklarına vurgu yaparak, "Festivalde konser vermek, kendi müziğimizi tanıtmak bizim için çok iyi bir fırsattı. Daha önce de Almanya, Çin ve Rusya'da festivallere katıldık." ifadelerini kullandı.

Performanslarında doğaçlamayı tercih ettiklerini, sahnede görsel imgeler içeren, sürükleyici bir müzik tiyatrosu yaptıklarını anlatan Hyeongsoo, eserlerinde gayageum (zither), piri (obua), saenghwang, ajaeng, kkwaenggwari, gibi çeşitli geleneksel enstrümanlar kullandıklarını aktardı.

Şeceryan ve Hano'nun yanı sıra festivalde, Paco Pena, Aziza Mustafa Zadeh, Hona, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, Mustafa Keser, Bedia Akartürk, Kubat, Şükriye Tutkun, Suzan Kardeş, Zara, Resul Dindar, Elif Buse Doğan, Gülşen Kutlu, Apolas Lermi ve Ümit Yılmaz da konser verdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:19
  1. Hümayun Şeceryan
  2. İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali

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