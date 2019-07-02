Halk Kart’a 5. Dönem başvuruları başladı

Çankaya Belediyesinin dar gelirli vatandaşlara nakdi destek sağladığı “Çankaya Halk Kart” ın 5. Dönem başvuruları başladı.

400 TL nakdi destek sağlayan Halk Kart’a başvurular, Ziya Gökalp Caddesi No 11’de Çankaya Belediye Başkanlığı A2 Blok Kat 5 Halk Kart Bürosuna 2 Ağustos’a kadar yapılabilecek. Projenin başlamasından bu yana 670 haneye Halk Kart verildi.

Çankaya Belediyesinin insana dokunan sosyal projelerinden Çankaya Halk Kart’ın 5. Dönem başvuruları başladı. Başvuruların doğrudan Çankaya Belediyesine yapıldığı uygulamada, başvuranların sosyal incelemesi belediye sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılıyor. Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ve ev ziyaretleri ile sosyal inceleme yapan Çankaya Belediyesi, 400 TL nakit destek sağlayan kartı gerekli şartları taşıyan hanedeki kadına veriyor. Çankaya Halk Kart’a sahip olanlar diledikleri yerden alış veriş yapma imkanı buluyor.

Sosyal demokrat belediyeciliğin birçok örneğini hayata geçiren Çankaya Belediyesi, bugüne kadar geliri yetersiz ve ihtiyacı olan 670 haneye Halk Kart verdi. Anadolu coğrafyasının dayanışma kültürünün bir örneği olan uygulama, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Başvuru şartları

Çankaya Halk Kart sahibi olmak isteyenlerin; Ankara Çankaya İlçesi sınırlarında ikamet etmesi, maddi bakımdan desteğe ihtiyacının olması ve ailede kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birini geçmemesi şartı taşıması, ailede yaşayanlara ait taşınmaz kaydının olmaması gerekiyor.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların 2 Ağustos’a kadar, Çankaya Belediyesinin Ziya Gökalp Caddesi numara 11’de bulunan hizmet binasında A2 Blok Kat 5’teki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Halk Kart Bürosuna başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlar ayrıca 0850 455 02 65 numaralı telefondan bilgi alabiliyor.