Halk hıyanete karşı tek vücut oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Egemenliğe sahip çıkıldı

15 Temmuz’da eşine az rastlanan bir ihanetle karşı karşıya kalındığını kaydeden Akar, “Asil milletimiz, bu hıyanet karşısında Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliğinde yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut olmuş, demokratik değerler uğruna destansı bir mücadele vermiştir. Asil milletimiz, güvenlik güçlerimizin vatansever evlatlarıyla tek yumruk ve tek yürek olarak bu alçakların hain darbe girişimini akamete uğratmıştır. Milletimiz bu kahramanlığıyla egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu, milli iradeye kimsenin tahakküm edemeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Asil Türk milleti egemenliğine, bağımsızlığına, hakkına ve hukukuna sahip çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Mücadeleye hız verildi

Akar, şöyle dedi: “Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından FETÖ’yle mücadele kapsamında yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılıyor. Elde edilen yeni belgeleri ve verileri dikkate alarak bir bütün halinde mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. TSK’nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. İçimizden hainler temizlendikçe TSK çok daha güçlü şekilde yoluna devam etmektedir. Kendisine verilen bütün görevleri eksiksiz yerine getirmektedir.”

Hain darbe girişimden bir ay sonra TSK’nın Fırat Kalkanı Harekâtı’yla ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizen Akar, şunları vurguladı: “Kanlı kalkışma sonrasından bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığımız pek çok büyük çaplı operasyon icra etmiştir. Suriye ve Irak’ta yapılan dev harekâtlarla büyük bir alan terör örgütlerinden temizlenmiş, güvenli bölgeler haline getirilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından planlanan ve katılım sağlanan tatbikat faaliyetleri ise 2016’dan bu yana önemli ölçüde artmıştır. Pek çok eğitim, tatbikat faaliyeti başarıyla tamamlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın muharip imkân ve kabiliyetlerinin artırılması maksadıyla komando tugay sayımız yukarıya taşınmıştır. Her bir tugayımız, vatanı ve milleti için angaje olup görevinin başındadır.” TSK’yı daha da kuvvetlendirmek için geniş yelpazede yürütülen çalışmaların hızlandığını anlatan Akar, “Ürettiğimiz MİLGEM’ler, taarruz helikopterleri, İHA’lar dahil envantere giren tüm modern silahlar ve ürünler ordumuzun karada, denizde, havada etkinliğini her geçen gün artırmaktadır” bilgisini paylaştı.

TSK personelinin milletin egemenlik ve bağımsızlığını korumak için elinden geleni yaptığını aktaran Milli Savunma Bakanı Akar, “Bu mücadele sınırlarımızın ve semalarımızın güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın huzuru için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden sürecektir. Bu mücadele hem sınır içinde hem de sınır ötesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir” diye ekledi.