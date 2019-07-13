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Halk gününde vatandaşlar sorunlarını iletti

Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen halk günü buluşmaları kapsamında vatandaşlar taleplerini birinci ağızdan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a iletti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:32
Halk gününde vatandaşlar sorunlarını iletti

Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen halk günü buluşmaları kapsamında vatandaşlar taleplerini birinci ağızdan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a iletti.


Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen halk günü buluşmalarında Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, vatandaşlarla bir araya gelip talepleri dinlemeye devam ediyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediye tarafından hayata geçirilen halk günü buluşmalarında vatandaşların talep ve sorunlarını yerinde dinledi.SGK Binası Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen Temmuz Ayı ‘Halk Günü’ buluşmalarına; Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ile Eyyübiyeli vatandaşlar katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda vatandaşların taleplerini ve sorunları birinci ağızdan dinleyen Kuş, iletilen talep ve sorunların çözümü için ilgilileri talimatlandırdı.


Vatandaşlarla her zaman bir araya gelip taleplerini ve isteklerini birinci ağızdan dinlediklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Adaylık sürecinde milletimize verdiğimiz vaatlerden biri de, her zaman onlarla iç içe olacağımızdı.Her ay Halk Günü gerçekleştirip vatandaşlarımızla bir arada olacağımızı belirtmiştik. Çok şükür göreve geldiğimiz ilk aydan itibaren bunu her ay düzenli bir şekilde yapıyoruz. Bu buluşmalarda kardeşlerimizle, ablalarımız ve amcalarımızla bir araya gelip taleplerini dinliyoruz. Hemen çözebileceğimiz talepleri anında yerine getirmek için ilgili arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. İlçemizin en büyük sıkıntılarından ve vatandaşlarımızın da en çok talep ettiği konu iş ile ilgili olan konular. Bizlerin bu hususta çok da yapabileceği bir durum söz konusu değil. Maalesef üzülerek vatandaşlarımıza bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Üzerinde çalıştığımız ve belirli bir aşamaya getirdiğimiz çok önemli projelerimiz var. Bunlardan biri de seçim sürecinde söz verdiğimiz Sera Kent projemiz. Bunu inşallah çok kısa süre içinde hayata geçirip büyük bir istihdam kapısı da açmış olacağız. yine buna benzer projelerimizin sayısını çoğaltıp bizler de istihdam noktasında katkıda bulunacağız” ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:32
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