0553 313 94 23

Halk gününde halkla bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mart ayı halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek, istek, önerilerini dinledi.

01 Mart 2019 Cuma 18:30
Halk gününde halkla bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mart ayı halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek, istek, önerilerini dinledi.


Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, halk günü toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.Toplantıya, Demirkol’un yanı sıra başkan yardımcısı Haci Kanduza ve birim müdürleri de bulundu. Vatandaşların talepleri, Demirkol tarafından not alınıp, toplantıda hazır bulunan ilgili müdürleri yönlendirildi. İlgili müdürler de, iletilerin çözüme kavuşturulması için çalışmalar başlattı. Belediyenin hizmet alanına girmeyen talepler ise ilgili müdürlerce kaydedilip ilgili kurumlara iletildi.


Toplantı ile ilgili konuşan Demirkol, "375 bin nüfuslu Haliliye’de her an herkesle birlikte olmamız mümkün olmuyor. Mesai saati farklılığı nedeniyle veya iş yerinin başka bir ilçede olması nedeniyle karşılaşamadığımız vatandaşlarımızla 2014 yılından bu yana her ayın ilk cuma günü halk günü uygulamamız devam etmektedir. Halk günü uygulamamızda tüm müdürlerimizle birlikte vatandaşlarımızın taleplerini almakta, çözülmesi mümkün olanlar anında çözüyoruz. Yine aynı şekilde vatandaşlarımızdan gelen teşekkürleri ve takdirleri personelimizle paylaşmaktayız. 2014 yılından bugüne devam eden halk günü uygulamamız ile halkımızla bağlantımız hiçbir zaman kesilmedi her zaman halkımızın yanında olduk, sahnede değil sahada olduk. 2014 yılından bu tarafa devam eden halk günü uygulamamızın sonuncusunu bugün tüm müdürlerimizle birlikte halkımızla birlikte gerçekleştirmiş olduk. Haliliye Belediyesinde göreve başladığımızda, Benim bir belediyem var anlayışı, yanınızdayız anlayışı ile vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakmalarını sağladık. Bu anlamda halkımıza teşekkür ediyoruz. Tüm birim müdürlerimize ve personellerine gönülden birlikte çalışan bir aile olduğumuz için teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza ve kamuoyuna saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Isparta’da 100 çarşı ve mahalle bekçisi görevlendirildi
    1. Isparta’da 100 çarşı ve mahalle..
    2. TBMM Başkanvekili Bilgiç’ten başkan..
    3. AK Parti Tekirdağ’da 11 ilçe için 11..
    4. İznik’te fetih coşkusu
    5. Kahramanmaraş’ta küfür cinayeti
    6. Bahçesaray karayolu çığdan temizleniyor
    7. Hintli Pilot: “Pakistan ordusundan iki..
    8. Amcasını öldürerek parçalara ayıran..
    9. Cezayir'de Buteflika'nın 5. dönem..
    10. Ürdün'den Pakistan ile Hindistan'a..
    11. Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
    12. Türkiye'den Patriot açıklaması: Cevap..
    13. Tahminleri bir bir tutuyor: İstanbul..
    14. GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerini yurt..
    15. Almanya'nın Suudi Arabistan'a..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvin'de
    17. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve..
    18. GÜNCELLEME 2 - Uludağ yolunda tur..
    19. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji..
    20. 'Hocalı Soykırımı' sosyal medya..
    21. İdlib'de lokantaya saldırı: 7 ölü
    22. "Patriot konusunda müzakereler başladı"
    23. "Hep beraber kardeşçe, zenginleşerek..
    24. Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim..
    25. Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Bilgin..
    26. İsrail askerleri Gazze sınırında 21..
    27. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    28. TESKİ’den gerçeğini aratmayan tatbikat
    29. Suriye'nin İdlib ilinde bir lokantada..
    30. Süleymanpaşa Belediye Meclisi 6..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var