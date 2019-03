Halk gününde halkla bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mart ayı halk günü toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek, istek, önerilerini dinledi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, halk günü toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.Toplantıya, Demirkol’un yanı sıra başkan yardımcısı Haci Kanduza ve birim müdürleri de bulundu. Vatandaşların talepleri, Demirkol tarafından not alınıp, toplantıda hazır bulunan ilgili müdürleri yönlendirildi. İlgili müdürler de, iletilerin çözüme kavuşturulması için çalışmalar başlattı. Belediyenin hizmet alanına girmeyen talepler ise ilgili müdürlerce kaydedilip ilgili kurumlara iletildi.

Toplantı ile ilgili konuşan Demirkol, "375 bin nüfuslu Haliliye’de her an herkesle birlikte olmamız mümkün olmuyor. Mesai saati farklılığı nedeniyle veya iş yerinin başka bir ilçede olması nedeniyle karşılaşamadığımız vatandaşlarımızla 2014 yılından bu yana her ayın ilk cuma günü halk günü uygulamamız devam etmektedir. Halk günü uygulamamızda tüm müdürlerimizle birlikte vatandaşlarımızın taleplerini almakta, çözülmesi mümkün olanlar anında çözüyoruz. Yine aynı şekilde vatandaşlarımızdan gelen teşekkürleri ve takdirleri personelimizle paylaşmaktayız. 2014 yılından bugüne devam eden halk günü uygulamamız ile halkımızla bağlantımız hiçbir zaman kesilmedi her zaman halkımızın yanında olduk, sahnede değil sahada olduk. 2014 yılından bu tarafa devam eden halk günü uygulamamızın sonuncusunu bugün tüm müdürlerimizle birlikte halkımızla birlikte gerçekleştirmiş olduk. Haliliye Belediyesinde göreve başladığımızda, Benim bir belediyem var anlayışı, yanınızdayız anlayışı ile vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakmalarını sağladık. Bu anlamda halkımıza teşekkür ediyoruz. Tüm birim müdürlerimize ve personellerine gönülden birlikte çalışan bir aile olduğumuz için teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza ve kamuoyuna saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.