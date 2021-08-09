Halk faşistlerin karşısına çıktı ve ‘defolun’ dedi!

Almanya'da pandemi başladığından bu yana sokağa çıkıp boy gösteremeyen ırkçılar, cumartesi günü Weimar kentinde toplandı. Irkçılar, internet üzerinden tüm ülke genelindeki faşistlere çağrı yaptı. Yürüyüşe iki bin kişinin katılımını bekleyen ırkçılar, 120 kişiyi zor bir araya getirdi. Thüringen polisi, daha fazla gösterici hesapladığından Bavyera ve Aşağı Saksonya'dan destek istedi.

Faşistlere sulu tepki

Polis büyük yürüyüş için hazırlandı ama faşistlerin gövde gösterisi sessiz yürüyüşe dönüştü. Kentteki Neo-Nazi ve ırkçılık karşıtları ise ırkçılardan çok daha hızlı organize olup 1400 kişi ile toplandı. Ülkede Neo-Nazilere yer olmadığını haykıran halk, "Defolun' diye bağırdı. Faşist karşıtı halk evlerinin önünden geçen Neo- Nazilere içi su dolu balonlar fırlatarak tepki gösterdi.

Hep daha kalabalık olacağız!

Halkın faşistler karşısında dik duruşu ve yoğun katılım, ırkçılara mesaj oldu. Irkçılıkla mücadele eden dernekler, 'Memnuniyet verici bir karşı duruş' açıklaması yaptı. Karşıt göstericiler, "Almanya bir göç ülkesi. Irkçılar bunu kabullenmek zorunda. Nazi dönemi kafası bu ülkede kendine yer edinemeyecek. Biz karşılarında her geçen gün daha kalabalık duracağız" diye mesaj verdi.

Faşistlerin hayal kırıklığı

III. Yol Partisi ve Die Rechte gibi faşist yapılanmalar, gösteri sırasında 'Nasyonal Sosyalizm Şimdi' yazılı dövizler de taşıdı.