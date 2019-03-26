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Halk Ekmek’ten yeni glutensiz üretim tesisi ve glutensiz simit

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından gluten hassasiyeti olanlar için "Glutensiz Üretim Tesisi" kuruldu.

26 Mart 2019 Salı 11:45
Halk Ekmek’ten yeni glutensiz üretim tesisi ve glutensiz simit

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası tarafından gluten hassasiyeti olanlar için "Glutensiz Üretim Tesisi" kuruldu.


Halk Ekmek; çölyak, fenilketonüri hastası ve glutene karşı hassasiyet taşıyanlara yönelik ürettiği glutensiz ürünler için yeni bir tesis kurdu. Yeni tesisin en yeni ürünü glutensiz simidin de üretimine başlandı.


Daha öncesinde, haftanın 2 günü glutensiz üretim yapılabilirken, özel tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte üretim haftanın 7 günü devam edecek.


Tedavi edilmediği ve gerekli özen gösterilmediği takdirde yaşam kalitesini oldukça etkileyen bu hastalık karşısında glutensiz beslenmenin bir zorunluluk olduğunu ifade eden Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, bu mecburiyetin istismar edilmesine izin vermeyeceklerinin altını çizerek, şunları söyledi:


"Fiyatlar noktasında piyasayı regüle etme misyonumuzu glutensiz alanda da sürdürüyoruz. 500 gram glutensiz ekmek, Halk Ekmek fabrikamız tarafından 2 liradan satışa sunulurken, piyasada muadilleri neredeyse 20 katına satılıyor. Bu durum da bize ciddi manada bazı sorumluluklar yüklüyor. Halk Ekmek olarak, glutensiz üretim yaparak insanların bu ihtiyacını karşılamakla yükümlü hissediyoruz."


Tesisin, son teknolojiyle donatıldığını aktaran Sarıduman, özel makinelerle el değmeden üretilen glutensiz ekmek, un, kurabiye, çerez ve glutensiz simidin yanı sıra ar-ge çalışmaları sonrasında ürün yelpazesinin daha da genişleyeceğini belirtti.


Halk Ekmek, vatandaşların talepleri doğrultusunda mevcut glutensiz ürünlere bir yenisini daha ekledi. Mevcut, 4 üründen sonra Halk Ekmek satış mağazalarındaki raflarda glutensiz simidin de yerini aldığını açıklayan Sarıduman, ürün çeşitliliğini arttırmayı planladıklarına dikkat çekerek, "Halk Ekmek fabrikası olarak, sürekli ilgili derneklerle ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek onların taleplerini dinliyoruz. Çok yoğun bir şekilde, glutensiz simit talebi var. Gıda mühendislerimiz ve ustalarımızla bir araya gelerek gerekli çalışmaları yaptık ve glutensiz simit yapma kararı aldık. Şimdi de fiyatını 2 TL olarak belirlediğimiz en yeni ürünümüz glutensiz simit ile vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz” şeklinde konuştu.


Glutensiz ürünlere ulaşımı kolaylaştırmayı düşündüklerini vurgulayan Sarıduman, vatandaşların talep etmesi halinde glutensiz simidin, sadece satış mağazalarında değil Halk Ekmek büfelerinde de yer alacağını vurgulayarak, "Okul çağındaki birçok çocuğumuz da bu ürünleri kullanmak zorunda. Okul kantinleri de gluten rahatsızlığı olan çocuklar için glutensiz simit ve diğer ürünleri istemeleri halinde bizden temin edebilirler" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ayşe gülayşe gül32 dk önce
    çok güzel, ama bu güzelim uygulamanın medya da yeterince tanıtımı yapılmazsa yarın bir gün başkaları sahip çıkabilir yaptık diye.güzel şeyleri medya da niye fazla tanıtmıyorsunuz bilmem.

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