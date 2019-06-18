Halk Eğitimi Merkezi Öğrenme Şenliği ve Yıl Sonu Sergisi açıldı

Karabük’te 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı yılsonu öğrenme şenliği ve sergisinin açılışı Halk Eğitimi Merkezi ve ASO çok amaçlı salonu ve fuaye alanında gerçekleştirildi.

Merkez, Safranbolu, Eskipazar ve Eflani Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okullarının birlikte sunduğu el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği programın açılışına ValiFuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl protokolü, Karabük Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Dursun Yeşiloğlu, okul müdürleri,öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu alanda ilki gerçekleştirilen sergi açılışında konuşan Vali Gürel, “Binlerce kursiyerimiz, yüzlerce kursumuz var. Hem meslek edindirme kursları var hem beceri kursları var hem dil kursu var hem okuma yazma kursu var hem de bazı insanların normal hayatlarında kullanması gereken bir kısım beceriler, yetenekler var. Bu anlamda Halk Eğitim Merkezlerimiz çok büyük işlevler görmekte. Bir kısım insanlarımız bu tür kurslarda rehabilite oluyorlar. Evlerinden uzaklaşıyorlar ve burada sosyallik kazanıyorlar. Hem o mana da çok önemli hem de diğer ihtiyaçlarını giderme açısından Halk Eğitim kurslarımız çok önemli. Başta müdürlerimiz olmak üzere kurs öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize ben teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sergi’de Safranbolu, Eflani ve Eskipazar Halk Eğitim Merkezince Cam Seramik, Güzellik ve Saç Bakım, Ebru, Servis, Eflani Çember Bezi Dokuma ve Ürünleri, Ahşap Yakma ve Ürünleri sergilendi.

Konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen Vali Gürel ve Belediye Başkanı Rafet Vergili daha sonra sergilenen eserleri gezerek usta öğreticiler ve kursiyerlerden bilgi aldılar ve tüm emeği geçenleri başarılı çalışmalarından ötürü tebrik ettiler.

Program katılımcılara Karabük Halk Eğitimi Merkezi ve ASO işaret dili öğrencileri tarafından sergilenen gösteri ile son buldu.