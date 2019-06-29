Halk Eğitim’den bebeklere diş kaşıyıcı Erdek Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevli öğretmenler tarafından bebekler için ‘diş kaşıyıcı’ üretildi.

Erdek Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevli öğretmenler tarafından bebekler için ‘diş kaşıyıcı’ üretildi.

Erdek’te Halk Eğitim Müdürlüğünde eğitim veren kurs hocaları ‘Zeytin Çocuklu Bebekler Mutlu Proje’ kapsamında organik malzemeler kullanılarak ‘diş kaşıyıcı’ üretimi gerçekleştirildi. Bandırma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü projeye destek verirken, diş kaşıyıcılarının Müdür Necati Yaşar tarafından maddi durumu iyi olmayan bebekli ailelere Bandırma’da dağıtımı yapılacak.

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