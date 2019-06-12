0553 313 94 23

Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sertifika töreni

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:59
Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sertifika töreni

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarı ile tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.


Karabük Belediyesi tarafından yaptırılan Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi bahçesinde düzenlenen sertifika törenine Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu, Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve BayırMahalle Muhtarı Mehmet Özen, Şirinevler Mahallesi Muhtarı Ozan Özçelik, mahalle sakinleri ve kursiyerler katıldı.


4-6 yaş kreş öğrencilerinin gösterisi ile başlayan törende konuşan Vali Gürel, "Biraz önce minik çocuklarımız bizlere çok güzel bir sunum yaptılar. Halk Eğitim Merkezlerimiz tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de çok büyük gayretler içerisinde. Özellikle meslek edindirmek adına büyük bir çalışma içerisindeler. Bu yıl 14 binin üzerinde vatandaşımıza ulaşmışız, bunların büyük bir çoğunluğunu da hanımefendiler oluşturuyor. Daha önce görev yaptığım bir yerde bir kursiyerimiz "Aslında biz buraya bir meslek edinmek, bir uğraşı içerisinde bulunmak için gelmiyoruz, biz buraya rehabilete olmak için geliyoruz" demişti. Bazı kurslarımız meslek edindiriyor, bazı kurslarımız da belirli yaşlara gelmiş hanımefendilere bir rehabite merkezi haline gelmiştir. Çünkü evde bulunması onun belki de dertleriyle baş başa kalmasına, bazı sorunlarıyla sürekli yüz yüze kalmasına sebep oluyordur. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezimiz vasıtasıyla kurumlarımızla işbirliği içerisinde bu tür kursları açarken diğer taraftan da sosyal faydasının olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Karabük Belediyemizin yaptığı Sosyal Yaşam Merkezlerimizde 4 binin üzerinde kursiyere kurs verilmiş, buda çok büyük bir destek. Bazı Sosyal Yaşam Merkezlerinde çocuklarımızın okul öncesi kreş ve Kuran eğitim aldığı mekanlar olarak güzel işlevler görmekte. Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezinde de 33 kurs açılmış ve 839 kursiyerimiz eğitim almıştır. Bu çok önemli bir rakam. Emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Halk Eğitim Müdürlüğümüze, İl Müftülüğümüze, kurslarımızda görev alan öğretmenlerimize ve buraları şenlendiren siz değerli kursiyerlerimize teşekkür ediyorum.Almış olduğunuz kurslar sizlerin gelişimine, meslek edinmesine, sosyalleşmesine ve aynı zamanda rehabilite olmanıza faydalı olmasını diliyorum" diye konuştu.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise, “Mili Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Müdürlüğümüz,


Müftülüğümüz bizi her konuda her zaman destekledi. Bir kişi dahi olsa bununla ilgili okur -yazarlık kursları açıldı, diğer işler ile ilgili kurslar açıldı. Faaliyetlerimize davam etmeye çalışıyoruz ki bu güne kadar 50 binin üstünde arkadaşımıza sertifika vermişizdir. İnşallah gelişen mahallelerimize Sosyal Yaşam Merkezleri açarak tüm eksiklikleri ortadan kaldıracağız. Bugün buradaki programımızın içerisindeki en önemli konu şu. Biz burada her zaman söylüyoruz. Bir kişi dahi herhangi bir vesile ile okuryazar değilse bunda utanılacak bir problem yok. Gelsin biz ona bir sınıf açalım. Diğer bir olay ise her hangi bir vesile ile nikâhını kıyamamış vatandaşımız varsa bunlardan hiç ücret almadan belediyemiz tarafından nikâhlarının kıyılma işlemlerini yapıyoruz” dedi.


Konuşmaların ardından 2018-2019 yılı içinde açılan; okuma-yazma, Kur’an-ı Kerim, tekstil, halk oyunları, şiş ve tığ tekniği ile amigurumi, makinede aplike, çanta dikimi, örme ve düğümlü takı yapımı, sabah ve öğlen olmak üzere anaokulu, Türk işlemeleri, salon takımları ve kadın pantolon kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlere Vali Gürel, eşi Özlem ArasGürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve protokolüyeleri tarafından sertifikaları verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeşilay Danışmalık Merkezi Adana’da açıldı
    1. Yeşilay Danışmalık Merkezi Adana’da..
    2. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni..
    3. (Özel) Beyoğlu’nda üvey baba dehşeti..
    4. SANKO Sanat Galerisinde sergi
    5. Suriye uyruklu vatandaşlara karşı..
    6. Nevşehir’de selin izleri siliniyor
    7. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış:..
    8. "Türkiye, dünyanın en büyük tarım,..
    9. Ceyhan’da şehitlerin adı park ve..
    10. AK Parti Milletvekili Kendirli:..
    11. Baş ağrılarının başlıca sebebi susuzluk
    12. Kastamonu ve Zonguldaklılar 7 Bölge 7..
    13. YEDPA Ticaret Merkezi Genel Kurulu ve..
    14. Geleceğin Jimnastikçileri ASFİM’de..
    15. ‘Demir İpek Yolu’nun Avrupa bölümü..
    16. Yeni Şehir Parkı’na engelli aracı şarj..
    17. MEB, milyonlarca öğrenciye "sosyal..
    18. Şanghay heyeti Çankaya modelini..
    19. Filistin uzlaşı görüşmelerinin yeniden..
    20. Cumhurbaşkanlığı’ndan Gaziantep’te..
    21. Kicboksun altın kızının hedefi dünya..
    22. HAVELSAN'a Katar'da siber güvenlik..
    23. Bakan Varank'tan kritik uyarı! "Masum..
    24. Aliağa emniyetinden mayıs ayı ve..
    25. Antalya'da otomobil yayalara çarptı: 1..
    26. Türkiye’de ilk defa uygulanan kalp..
    27. İmar barışı için son günler
    28. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    29. EPDK Başkanı Yılmaz’ın acı günü
    30. MEB il dışı tayin 2019 ne zaman MEB..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı