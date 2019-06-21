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Halk Eğitim Merkezi, yıl sonu sergisine yoğun ilgi

Kırşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Kırşehir Belediyesi işbirliğinde yıl sonu sergisi ve öğrenme şenliği düzenlendi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:01
Halk Eğitim Merkezi, yıl sonu sergisine yoğun ilgi

Kırşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Kırşehir Belediyesi işbirliğinde yıl sonu sergisi ve öğrenme şenliği düzenlendi.


Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa Vali İbrahim Akın, Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Muhsin Kaya, Halk Eğitim Müdürü Turgut Çetinkaya, daire müdürleri, kursiyerler ve aileleri katıldı.



Vali Akın, programda yaptığı açıklamada, “Kurslarını başarıyla tamamlayarak birbirinden güzel ve anlamlı eserler meydana çıkaran kursiyerlerimizi ve onlara eğitim veren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Uzun uğraşlar sonucunda böylesine sanat eserlerini meydana getiren Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerimize başarılar diliyorum.” dedi.



Program, açılış kurdelesinin kesiminin ardından yıl sonu sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:01
  1. sergi
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