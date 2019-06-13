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Halk Eğitim kursiyerlerinden yılsonu sergisi

Erdek’te eğitim gören Halk Eğitim kursiyerlerinden yılsonu sergisi büyük ilgi gördü.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:23
Halk Eğitim kursiyerlerinden yılsonu sergisi

Erdek’te eğitim gören Halk Eğitim kursiyerlerinden yılsonu sergisi büyük ilgi gördü. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 253 dalda kurs açılırken 5 bin 135 kursiyer eğitim gördü.


Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2018-2019 eğitim- öğretim dönemi kapsamında açılan çeşitli el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerin ortak yılsonu sergisi törenle açıldı. Kaymakam Ekrem Çalık ve eşi Zeynep Çalık, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce açılan kurslara katılan kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları çalışmalar neticesinde ortaya çıkan eserlerin sergilendiği yılsonu sergisinin açılışında yer aldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılışta, ilk konuşmayı yapan Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Alkan, halk eğitim merkezlerinin yalnız biçki nakış kursu olarak anılan yerler olmakta çıkmış, çağın ihtiyaçlarına uygun eğitimlerin verildiği hayat boyu öğrenme merkezlerine dönüştüğü eğitim kurumları olduğunu açıkladı.


Açılışta söz alan Erdek Kaymakam Çalık ise yaptığı konuşmada, “Kurslarda kursiyerlerimiz çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde tüm yurt çapında başlatılan “Sıfır Atık” projesi, kursiyerlerimizin el emeği ve göz nuru çalışmaları ile özellikle atıkların tekrardan geri kazandırılması madden ve manen çok anlamlı. Bu vesile ile emeği geçen kursiyerlerimizi, usta öğreticilerimizi, öğretmenlerimizi tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum” dedi. Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında açılan toplam 253 dalda açılan kursa katılan 5 bin 135 kursiyerin 3 bin 222’sinin kadın olduğu öğrenildi.


Erdek Kapıdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sergi salonunda açılışı yapılan yılsonu sergisine, Ekrem Çalık ve eşi Zeynep Çalık , Erdek Belediye Başkan vekili Hasan Yapakçı, Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Erdek İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, Erdek İlçe Jandarma Komutanı Volkan Kocatürk ile protokol üyeleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:23
  1. sergi
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