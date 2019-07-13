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Halk Eğitim kursiyerlerinden 15 Temmuz’un 3. yılında anlamlı video

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi İşaret Dili Kursu öğrencileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile bir klip çekti.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:08
Halk Eğitim kursiyerlerinden 15 Temmuz’un 3. yılında anlamlı video

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi İşaret Dili Kursu öğrencileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile bir klip çekti.


Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi İşaret Dili kursiyerleri 15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak amacıyla Murat Başaran’ın “Gülümse Anne” adlı şarkısını öğrendikleri işaret dilini başarı ile uygulayarak bir video klip çekti. Türk İşaret Dili Öğretmeni Ece Demiray’ın yaklaşık 6 ay gibi bir süre içerisinde verdiği işaret dili eğitiminin ardından kursiyerler öğrendiklerini çektikleri bu video klipte uyguladı. İzleyenleri duygulandıran klibin çekimleri Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’nda, Osmangazi Parkı girişindeki Osmangazi Heykeli önünde, 15 Temmuz Şehitleri Parkı 15 Temmuz Şehitleri Anıtı’nın önünde, Şehir Müzesi girişindeki tankın önünde, Türk Büyükleri Anıtı ve Toki Şehit Ünal Demir Parkı Anıtı’nın önünde gerçekleştirildi.


Klipte işaret dili kursiyerleri Serap Dağlar, Zahide Soner, Sinem Ay, Efdal Tosun, Sema Özaydın, Taner Yaşar, Fatma İlker Köken, Aysu Demir ve Hande Çakır rol aldığı, sosyal medyada paylaşılan ve yoğun ilgi gören klip 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile düzenlenen etkinlik programı kapsamında vatandaşlara da izlettirilecek.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:08
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