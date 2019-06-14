Halk Eğitim kursiyerleri el emeklerini sergiledi

Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kursiyerlerin 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yaptığı ürünler sergilendi. Sergi Aydınlı kadınların ilgisini çekti.

Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılan kursiyerler tarafından yapılan ürünler Kültür Sanat Sokağı’nda görücüye çıktı. Sergi açılışına Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen ve Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Pınarcı başta olmak üzere, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halk oyunları gösterilerinin ardından serginin açılış kurdelesi kesilerek, sergi vatandaşların ziyaretine açıldı.

25 bin kursiyere ulaştılar

Efeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Pınarcı, “2018-2019 eğitim öğretim döneminde bin 300 kurs açarak toplamda 25 bin kursiyere ulaştık. Bu kurslarımıza katılan kursiyerlerimiz bir yıl boyunca kurslarda çeşitli ürünler hazırladılar. Burada bunları 1 gün boyunca sergileyeceğiz. İsteyen kursiyerlerimiz satışda yapabilecek. Halk Eğitim olarak kurslarımız her dönemde sürüyor. Yaz döneminde de kursiyerlerimiz olacak” dedi.

Ebru Kursu Eğitmeni Ebru Altınçınar ebru kursu ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kursiyerleri ile başarılı bir yıl geçirdiklerini kaydeden Altınçınar, “Kursiyerlerimiz ile birlikte güzel çalışmalar ortaya çıkardık. Genelde tamamen geleneksel çalışma üzerine ebru yapmayı çok sevmiyorum. Sadece geleneksel çiçek motifleri yerine günümüze yakın tarzlarda ebrular yaptık.Çok da hoş oldu. Vatandaşların ebruya olan ilgileri de ayrıca beni çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Fotoğrafçılık Kursu Kursiyerlerinden Büşra Yüksel de hem gezip hem de öğrendiklerini kaydetti. Yüksel, “Eğitmenimiz Selda Yücedağ eşliğinde bir çok geziler düzenledik. Bu gezilerde de doğru çekim tekniklerini öğrenerek bir çok fotoğraflar çektik.Bazençektiğimiz fotoğraflara bizler bile inanamadık. Sıfırdan başlayarak güzel yerlere geldik” diye konuşarak kurslarda emeği geçen herkese teşekkür etti.