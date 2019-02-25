Halk Dansları Topluluğu ayakta alkışlandı

Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Zonguldak’ta sahne aldı. Ekibin performansı, seyirciyi ayakta alkışlattı.

Bartın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Halk Dansları Topluluğu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Bartın Belediyesi 5. Halk Dansları Şöleni ile seyircisiyle buluşmuştu. Şölen çok sayıda vatandaşın katılımıyla büyük bir beğeni kazanmıştı.Ekip son olarak Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün İstihdama giden yolda genç işsizliğin önlenmesi amacıyla düzenlediği İşkur Kampüste programı çerçevesinde Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda sahne aldı. Bartın Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun sahne aldığı programa, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, SGK İl Müdürü Erkin Avcı, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Vergi Dairesi Başkanı Refik Akgün ile çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. İşkur Müdürü Gönül Demirsu programda yaptığı konuşmasında,” Program paydaşlarımıziçin hazırladığımız etkinliğe devasa halk dansları ekibini gönderen kardeş ilimiz Bartın Belediye Başkanımız Sayın Cemal Akın’a ve muhteşem bir gece geçirmemizi sağlayan tüm ekibe ve Kozlu halk danslarına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Etkinlik sonrasında, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’a iletilmek üzere plaket, tüm dansçılara ise hediyeler verildi.