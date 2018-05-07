Halk Birleşik Arap Emirlikleri’ne karşı ayaklandı!

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Yemen’in Sokotra adası halkı Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) karşı ayaklandı.

İŞGALCİ BAE DIŞARI!

Geçtiğimiz hafta Sokotra adasını işgal eden BAE’ne karşı ayaklanan halk, BAE askerlerinin adayı terk etmesini istedi.

Pazartesi sabahı tekrar toplanan onlarca Yemenli vatandaş BAE’ne karşı düzenlediği yürüyüşte Yemen’in meşru hükümetini ve Cumhurbaşkanı Abdu Rabbu Mansur Hadi’yi de destekler sloganlar attı.

YÜRÜYÜŞLER ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE

Üçüncü gününde devam eden yürüyüşler ve protestoların BAE adayı terk eden kadar sürmesi bekleniyor.

BAE, Arabistan’ın kurduğu ve Yemen hükümetinin de bulunduğu koalisyonda yer almasına rağmen hükümetin elindeki Sokotra adasını geçtiğimiz Çarşamba işgal etmişti.

Bunun üzerine ise meşru hükümet, BAE’nin koalisyondan atılması için çağrı yapmıştı.