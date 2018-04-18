Mardinliler belediyeye isyan etti! Camide bile müzik sesi...

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Söz konusu etkinliklerin özellikle gençlerin manevi ve ahlaki değerlerine zarar verdiğini aktaran vatandaşlar, yapılacak etkinliklere harcanacak paranın hizmetlere aktarılması gerektiğini belirtiyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, son olarak 15 Nisan Pazar günü Genç Kızlar Buluşuyor Projesi adı altında 15 Temmuz Meydanı'nda konser düzenledi. Düzenlenen konsere tepki gösteren vatandaşlar, bu tür konserlerin gençlerin manevi ve ahlaki değerlerine zarar vermekten başka bir işe yaramadığını kaydetti.

Belediyenin düzenlediği etkinliklere tepki gösteren vatandaşlardan biri olan Ramazan Ürün, bu tür konserlere verilen paralarla gençlerin ilim ve bilim dalında kendilerini yetiştirmeleri için harcanması gerektiğini belirtti.

Yapılacak konserlerin halkın kültürüne uygun bir şekilde yapılması gerektiğini ifade eden vatandaşlar şunları söyledi:

"CAMİDE, EZAN SAATİNDE BİLE MÜZİK SESİ GELİYOR"

"Mardin Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu konserlerden son derece rahatsızım. Camiye gidiyoruz, ezan saatinde bile müzik sesi geliyor. Geçen Pazar günü başımıza geldi. Belediyenin yapabileceği birçok hizmet dururken, kültür adı altında bu etkinlikleri yapıyor ama bu gençlerimize bir fayda vermiyor. Daha iyi, daha güzel hizmet beklerken bunlarla karşılaşmamız bizi üzüyor, ben şahsen memnun değilim. Tasvip de etmiyorum. Çünkü Mardin kültürüne yakışmayan etkinliklerdir. Cadde ve sokaklarımız köstebek yuvası, altyapı sorunu ve battı-çıktı projesi bir buçuk yıldır devam ediyor. Vatandaşın parası çarçur edilmemesi gerekir ama ediliyor. İsraf edilen bu parada tüyü bitmemiş yetim hakkı var. Tüm ülke insanının hakkı var. Yetkililer bu israfın önüne geçmeli. Mardin'e faydalı etkinlikler ve hizmetler yapsınlar. Dünyanın parasını konserler için harcıyorlar. Neye ve kime hizmet ettiklerini anlamakta zorluk çekiyorum."

"HALKIN PARASI ÇARÇUR EDİLİYOR"

"Bu tür etkinliklerle gençlere ne verilmek isteniyor? Bu gibi konserler gençlere hiçbir şey veremez, aksine var olan kültürü, ahlakı da alır. Bizim bu tür etkinliklere ihtiyacımız yoktur. Belediyeden hizmet bekliyoruz. Konserler yerine yol yapılabilir, oraya verilen paralarla çevre yolu çalışması yapılabilirdi. Zam üstüne zamların yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Halk ekonomik açıdan çökmüş. Böyle bir dönemde bakıyorsunuz halkın parası çarçur ediliyor. Bizim hizmete, istihdama ihtiyacımız var, konserlere değil."