Halk Bankası'na üst düzey atama Halk Bankası'nın Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Erkan Kilimci getirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Halk Bankası'nın Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Erkan Kilimci atandı. Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan yazısında, Halk Bankası'nın Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) onayını müteakiben Erkan Kilimci'nin atandığı bildirildi.

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