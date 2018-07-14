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Halk ayaklandı! Parti binasını bastılar

Irak'ın Hille kentinde işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik sebebiyle düzenlenen protestoda göstericiler, kentteki parti binalarını bastı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 20:50
Halk ayaklandı! Parti binasını bastılar

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Babil ilinin merkezi Hille kentinde işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik dolayısıyla protesto gösterisi yapıldı.

Göstericiler eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin liderliğini yaptığı, Başbakan Haydar İbadi'nin de üyesi olduğu İslami Davet Partisi ile Şii tabanlı partilerden Fazilet Partisinin binalarını bastı.
Yüzbaşı Abdulhadi al-Tai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin İmam Ali Caddesi'ni ve el-Henud Köprüsü'nü kapattığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Tai, kentte gergin bir atmosfer olduğunu kaydetti. Irak'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle başlayan gösteriler ise sürüyor. Göstericiler bu kentlerdeki Şii parti binalarını ateşe vermişti.

Irak'ın güneyinde başlayarak başkent Bağdat'a sıçrayan gösteriler nedeniyle hükümet şehirdeki internet erişimini kesmişti. Basra halkı da "işsizlik ve elektrik kesintilerini" protesto etmek için pazar günü sokağa çıkmış, gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu bir kişi başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 20:50
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