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Halk ayaklandı! Parti binalarını bastılar

Irak'ın Hille kentinde işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik sebebiyle düzenlenen protestoda göstericiler, kentteki parti binalarını bastı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 20:50
Halk ayaklandı! Parti binalarını bastılar

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Babil ilinin merkezi Hille kentinde işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik dolayısıyla protesto gösterisi yapıldı. Göstericiler eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin liderliğini yaptığı, Başbakan Haydar İbadi'nin de üyesi olduğu İslami Davet Partisi ile Şii tabanlı partilerden Fazilet Partisinin binalarını bastı.

Yüzbaşı Abdulhadi al-Tai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göstericilerin İmam Ali Caddesi'ni ve el-Henud Köprüsü'nü kapattığını belirtti. Güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Tai, kentte gergin bir atmosfer olduğunu kaydetti.

NECEF SOKAKLARINA GÜVENLİK GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ

Bu arada işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizliğe karşı Şiiler için kutsal Necef kentinde yapılan gösteriler nedeniyle kente güvenlik güçleri sevk edildi. Göstericiler cuma günü iktidardaki İslami Davet Partisi partisinin merkezdeki ofisini basmış ayrıca göstericilerin girdiği havalimanı kapatılmak zorunda kalmıştı.

Bugün itibarıyla kentte sükunetin hakim olduğu belirtilse de güvenlik güçleri alarm durumunda. İbadi'nn emriyle Basra'ya da Terörle Mücadele biriminden ve Irak Ordusu 9. Bölük'ten destek kuvvetler bu kentteki petrol alanlrını korumak için konuşlandırılmıştı.

Irak'ın Basra, Necef ve Bağdat kentlerinde hükümetin eylemler nedeniyle interneti kestiği yönünde sosyal medyada haberler çıkmıştı. Bu 3 kentte iletişim bağlantılarının oldukça sınırlı olduğu belirtiliyor.

EYLEMLERDE 3 KİŞİ ÖLDÜ

Eylemler ilk olarak yoksulluğun yaygın, altyapının yetersiz olduğu Basra'da başlamıştı. Kent sıcak yaz aylarında elektrik ve su kesintilerinden muzdarip. Bu hafta başında Basra'da bir petrol alanında toplanan göstericilere polis ateş açarak müdahale etmişti.

Basra'daki eylemler 1 eylemcinin öldürülmesi sonrası şiddetlenmişti. Dün Meysan bölgesinde 2 göstericinin daha kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldüğü açıklandı. Böylece eylemlerin başladığı geçen pazar gününden bu yana Irak'ın güneyinde ölen eylemcilerin sayısı 3'e yükseldi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 20:50
  1. Ordu
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