Halıya saran katil

3 ay sonra Hatice Ayhan, annesi Gülümser Bulut’tan haber alamadığını, evine gittiğinde ise salondaki çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesediyle karşılaştığını söyleyerek polise başvurdu. Evde araştırma yapan polis amiri, kayıp Ö. A. olayına bakan amirdi.

Yunus K.’yı evin girişinde görünce hatırladı. Orada ne aradığını sorduğunda Yunus K., Gülümser Bulut’un teyzesi olduğunu söyledi. Cinayetin işlendiği gün Yunus K.’nın eve girip çıkarken görüntülendiği ortaya çıktı.

İki cinayeti de reddetti

Hatice Ayhan ile Yunus K., gözaltına alınıp tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen Yunus K., kayıp Ö.A. ve teyzesi Gülümser Bulut’un cinayet sanığı olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yunus K.’nın 19 yaşında ilk cinayetini işlediği, kurbanını halıya sardığı, cezaevine girip 15 yıl yattıktan sonra 2014’te çıkarak bir halı yıkama şirketi kurduğu ortaya çıktı. Cinayetler arasında bağ kuran polis ekipleri, bir halıya sarılı olduğunu düşündükleri kayıp Ö.A.’nın cesedine henüz ulaşamadı. Polis, Yunus K.’nın ilk cinayetinde öldürdüğü Nilgün Kırlı’yı da halıya sardığı gerekçesiyle halı yıkama işi yaptığını düşünüyor.