0553 313 94 23
impression

Halıya saran katil

İzmir’de 6 ay önce kaybolan kadın hakkında titiz bir çalışma yürüten emniyet ekipleri, kayıp şahsın cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 06:37
Halıya saran katil

3 ay sonra Hatice Ayhan, annesi Gülümser Bulut’tan haber alamadığını, evine gittiğinde ise salondaki çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesediyle karşılaştığını söyleyerek polise başvurdu. Evde araştırma yapan polis amiri, kayıp Ö. A. olayına bakan amirdi.

Yunus K.’yı evin girişinde görünce hatırladı. Orada ne aradığını sorduğunda Yunus K., Gülümser Bulut’un teyzesi olduğunu söyledi. Cinayetin işlendiği gün Yunus K.’nın eve girip çıkarken görüntülendiği ortaya çıktı.

İki cinayeti de reddetti

Hatice Ayhan ile Yunus K., gözaltına alınıp tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen Yunus K., kayıp Ö.A. ve teyzesi Gülümser Bulut’un cinayet sanığı olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yunus K.’nın 19 yaşında ilk cinayetini işlediği, kurbanını halıya sardığı, cezaevine girip 15 yıl yattıktan sonra 2014’te çıkarak bir halı yıkama şirketi kurduğu ortaya çıktı. Cinayetler arasında bağ kuran polis ekipleri, bir halıya sarılı olduğunu düşündükleri kayıp Ö.A.’nın cesedine henüz ulaşamadı. Polis, Yunus K.’nın ilk cinayetinde öldürdüğü Nilgün Kırlı’yı da halıya sardığı gerekçesiyle halı yıkama işi yaptığını düşünüyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 06:37
  1. gazeteizmir
  2. İzmir Emniyeti Asayiş Büro Cinayet Amirliği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macron’a suikast planı! Çok sayıda gözaltı var
    1. Macron’a suikast planı! Çok sayıda..
    2. Dikkat! İşte dolandırıcıların yeni..
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    5. İki Müslüman kadın ABD Temsilciler..
    6. ‘E’ harfi cinayeti
    7. Çipras'tan papazlara kötü haber!..
    8. Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit..
    9. Fırsatçılar yakalandı... Halde 2 TL,..
    10. Memura 3 zam birden
    11. Gerilim dinmedi: Görüşme iptal
    12. Halıya saran katil
    13. Doktorun kafasına parke taşıyla..
    14. Bir tıkla kendinizi tuzağın içerisinde..
    15. ABD'deki seçimden ilk sonuçlar gelmeye..
    16. Bursa'yı karıştırdı... Sonunda yakalandı
    17. Bir yılda yüzde 85 arttı... Suriye A.Ş.
    18. “Müslümanlar ve Yahudiler Hristiyan..
    19. İzmir'de dehşet: Saniye saniye korkunç..
    20. Galatasaray aradığı golcüyü Fransa'da..
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleti sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleti sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak