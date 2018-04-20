Gezici Halit Ergenç'ten 1 milyon battı iddiasına cevap verdi
Gezi kalkışmasında ön saflarda yer alan oyuncu Halit Ergenç, yeğeni Aziz Akgül ile hayata geçirdiği akıllı telefon uygulamasının ilgi görmeyip kapandığı, bu yüzden de 1 milyon dolar zarar ettiği iddiasıyla ilgili konuştu.20 Nisan 2018 Cuma 08:18
Konuyla ilgili açıklama yapan Halit Ergenç “O iddianın aslı yok. Yeğenimle şirket kurduğumuz doğru, bir değil birden fazla uygulama hazırladık. Onlar devam ediyor. 1 milyon dolar gerçekten ciddi para, Allah korusun.” dedi.
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