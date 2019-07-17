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Halit Doğan: "15 Temmuz’da millet kendi iradesine sahip çıktı"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 15 Temmuz’da insanların, seçmiş olduğu milli iradenin tecellisi olarak sandıktan çıkan parlamentoya ve kendi iradesine sahip çıktığını söyledi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:07
Halit Doğan: "15 Temmuz’da millet kendi iradesine sahip çıktı"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 15 Temmuz’da insanların, seçmiş olduğu milli iradenin tecellisi olarak sandıktan çıkan parlamentoya ve kendi iradesine sahip çıktığını söyledi.


Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliği ile “15 Temmuz Bir Demokrasi Zaferi” programı gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve istiklal Marşı ile başlayan programda, şiir dinletisi, 15 Temmuz video gösterimi yapıldı.



“Söz konusu vatansa, bayraksa bizim milletimiz askerdir”


Programda açıklamalarda bulunan Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, 15 Temmuz’un bir demokrasi zaferi ve destanı olduğunu belirterek, “Cebinde bir çakısı dahi olmadan, en ufak bir silahı olmadan yüreğindeki vatan sevgisi, bayrak sevgisi ile tüm Türkiye meydanlara koştu. Söz konusu vatansa, bayraksa bizim milletimiz askerdir. Yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle hepsi meydanlara çıkarak tankın, tüfeğin karşısında ölümü göze alarak durdular. 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımızın önderliğinde darbe girişimine müsaade etmemiştir. Halk hükümetine sahip çıkmıştır. Bu süreçte milli birlik ve beraberliğimiz arttı ve 15 Temmuz’dan güçlenerek çıktık” dedi.



“Darbe karşısında dimdik durabilen bir milletiz”


15 Temmuz’da bayraklarla sokaklara dökülüp, darbenin karşısında dimdik durabilmiş bir millet olduklarını ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ise, “Tabii, bu aynı zamanda insanların seçmiş olduğu milli iradenin tecellisi olarak sandıktan çıkmış parlamentosuna ve kendi iradesine olan sahip çıkmasıydı. Bu saatten sonra yine bu tip şeylerin yaşanabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Bizler 7-8 saat mesai yapıyorsak, hainlik yapmak için birleşenler tüm mesailerini memleketin ihaneti üzerine kurguluyorlar. Daha fazla çalışmak, daha fazla üretmek zorundayız. Nasıl ki 15 Temmuz gecesi sokağa çıkarak örnek bir vatandaşlık sergilemişsek, aynı yaşantımızı gün içerisinde de vatan ve milletimizin idealleri ve büyük Türkiye olması yolunda da sergilemek durumundayız” diye konuştu.



“289 darbe davasının 265’i neticelendirildi”


Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül de 15 Temmuz’un demokrasiye, hukuka, milletin huzuruna ve devletin bekasına kasteden illegal bir kalkışmaya karşı milletin topyekun karşı koyduğu tarihin adı olduğunu ifade ederek, “15 Temmuz’daki milli duruş, milletimizin demokrasiye, hukuk devletine ve milli iradeye sahip çıkışının destanıdır. 15 Temmuz kalkışmasının ilk saatlerinden itibaren devletimiz, tüm kurumlarıyla darbe teşebbüsüne karşı mücadele etmiş, darbeciler adalet önünde hesap vermiş ve vermeye devam etmektedirler. Bu kapsamda, darbeye aktif olarak katılan darbeciler hakkında Türkiye genelinde açılan 289 darbe davasının 265’i neticelendirilmiş ve karara bağlanan bu dosyaların sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verilmiştir. Bu şekilde, darbecilerden hesap sorulması ve ihanetlerinin karşılıksız bırakılmamış olması şehitlerimizin ruhlarını şad etmiş, gazilerimizin ve milletimizin yaralarına merhem olmuş, acılarını bir nebze olsun dindirmiştir” şeklinde konuştu.


Genelkurmay Başkanlığı binası önünde gazi olan Selim Özdemir ve İstanbul’da TRT binası önünde gazi olan Yaşar Besler, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattıktan sonra Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül’den plaketlerini aldılar. Protokol ve vatandaşlar program sonunda 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdikten sonra 15 Temmuz anı defterini imzaladı.


Programa ayrıca, Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar, 152 hükümlü ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:07
  1. doğa
  2. sergi
  3. fotoğraf

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