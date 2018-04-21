Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ömer Halisdemir'in katilinin annesi o gazeteciyi aradı!

15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in yerde yatan bedenine kurşun sıkan Mihrali Atmaca'nın annesi Nedim Şener'i arayıp hakaret etmiş.

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:33
Ömer Halisdemir'in katilinin annesi o gazeteciyi aradı!

15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ'cü hainler, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın eden milletin tokadını yedi.

Millet, meydanlarda FETÖ'cü hainlere geçit vermezken, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalışan teröristleri de Astsubay Ömer Halisdemir tek başına durdurmuştu.

KAHRAMAN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR

"Hain Semih Terzi'yi öldür" emrini hiç düşünmeden yerine getiren kahraman şehit Halisdemir, darbeci teröristler tarafından şehit edilmişti.

Yapılan soruşturmalarda; Ömer Halisdemir'in yerde yatan bedenine ateş eden FETÖ'cü hainin Mihrali Atmaca olduğu ortaya çıkmıştı.

FETÖ'CÜ YÜZSÜZLÜĞÜ

FETÖ'cü Mihrali Atmaca'ya "soysuz" diyen gazeteci Nedim Şener, küstah bir telefon aldığını duyurdu.

"ÖMER'DEN VE ALLAH'TAN AF DİLEYİN"

Şener, kendisine hakaret eden Mihrali Atmaca'nın annesine tokat gibi bir cevap verdi: "Gidin Ömer'in mezarına ondan ve Allah'tan af dileyin.."

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 11:33
  1. ömer halisdemir
  2. şehit
  3. 15 temmuz
  4. recep tayyip erdoğan
  5. cumhurbaşkanı
  6. fetö
  7. darbe
  8. mihrali atmaca
  9. semih terzi

YORUM YAZ

  • AAAA25 dk önce
    O ANADANDA BÖYLE OĞUL ÇIKAR ANASINIDA OĞLUNUDA BU MEMLEKETTE YAĞMURLU HAVADA BİLE SU HARAM OLMALI ARSIZLIK YÜZSÜZLÜKHAİNLİK BUNLARIN TOPUNDA VAR
  • alpagualpagu47 dk önce
    öyle vatan hainini ancak öyler zavallı doğurur zaten...neden vatandaşlıktan aymazlar ki bunları...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İFM’ye vergi ayrıcalıklı davet
  1. İFM’ye vergi ayrıcalıklı davet
  2. Aykut Kocaman'dan hakemlere: Maçın..
  3. Seçimde yeni ittifak! 3 parti birleşti
  4. Fatih Terim'den beklenmedik karar!..
  5. Ruhani: "Beklenen ve beklenmeyen..
  6. Terör partisinden adaylık açıklaması
  7. Gül'den Yunanistan'a tokat gibi sözler!
  8. 3 projeden kazanıp üyeleriyle paylaşacak
  9. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'İstiklal..
  10. İstanbul Boğazı'nın güvenliği..
  11. Büyük şok! UEFA Kupası çalındı!
  12. "Gazilere ve engellilere ücretsiz..
  13. Destek group’tan Heran İstanbul sürprizi
  14. Amanos Dağlarında PKK'ya büyük darbe!
  15. Daire fiyatına dükkân
  16. Devrim gibi yenilik... Bakanlık sayısı..
  17. Faiz olmasın herkes kazansın
  18. "Turgut Özal gibi biri İran..
  19. Seçimlere yönelik sabotaj planı..
  20. ABD'den alınıyordu, artık Çorum'da..
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu