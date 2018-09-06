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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün kimdir ve nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖSYM başta olmak üzere 15 üniversiteye rektör ataması yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı. Peki Halis Aygün kimdir?

06 Eylül 2018 Perşembe 08:22
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün kimdir ve nereli?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖSYM başta olmak üzere 15 üniversiteye rektör ataması yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı. Peki Halis Aygün kimdir?

Prof. Dr. Halis Aygün kimdir?

1968 yılında Giresun Şebinkarahisar’da doğdu. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olan Aygün, Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı. 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 08:22
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