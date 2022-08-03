Halis Aygün kim nereli? Halis Aygün ne mezunu eğitimi nedir, hangi görevlerde bulundu?
Halis Aygün 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla yayınlanan Resmi Gazete kararıyla ÖSYM’nin başkanı olmuştu. 31 Temmuz’da gerçekleştirilen 2022 KPSS lisans genel yetenek ve genel kültür sınavındaki bazı soruların bir yayın evinin deneme sınavındaki sorular ile aynı olduğu iddia edilmişti. 3 Ağustos Resmi Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre; Halis Aygün görevden alındı. Peki Halis Aygün kimdir? Halis Aygün nereli kaç yaşında? Halis Aygün hangi görevlerde bulundu, ne iş yaptı, hangi okul mezunu?
Halis Aygün, 1968 Giresun doğumludur. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında KTÜ, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.
2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanı olarak göreve getirilmişti. 3 Ağustos Resmi Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre; Halis Aygün görevden alındı.