Halis Aygün kim nereli? Halis Aygün ne mezunu eğitimi nedir, hangi görevlerde bulundu?

Halis Aygün 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla yayınlanan Resmi Gazete kararıyla ÖSYM’nin başkanı olmuştu. 31 Temmuz’da gerçekleştirilen 2022 KPSS lisans genel yetenek ve genel kültür sınavındaki bazı soruların bir yayın evinin deneme sınavındaki sorular ile aynı olduğu iddia edilmişti. 3 Ağustos Resmi Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre; Halis Aygün görevden alındı. Peki Halis Aygün kimdir? Halis Aygün nereli kaç yaşında? Halis Aygün hangi görevlerde bulundu, ne iş yaptı, hangi okul mezunu?