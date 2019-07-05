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Halının üzerine atılan izmarit yangın çıkardı

Sultangazi’de bir evin bodrum katında yangın çıktı.

05 Temmuz 2019 Cuma 13:45
Halının üzerine atılan izmarit yangın çıkardı

Sultangazi’de bir evin bodrum katında yangın çıktı. Halının üzerine atılan izmaritin çıkardığı iddia edilen yangın paniğe neden oldu.


Yangın, Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. İddiaya göre, dairenin arka tarafında bulunan halıların üzerine atılan izmarit yangın çıkardı. Halıların tutuşması üzerine daire dumanla doldu. Evdeki vatandaşlar yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine de haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İtfaiye ekipleri daireye girerek duman tahliyesi yaptı. Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken, mahalleli sokağa döküldü. 5 katlı apartmanın üst katlarında oturanlar ve sokaktaki vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmalarını merakla izledi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:45
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