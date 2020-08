Halinden Memnun Müştekiler

Herkese iyi ise bana da iyi.

Aslında mazlumların zalimleri besledikleri ve celladına âşık bir güruhun varlığı öteden beri söz konusu olagelmiştir. Başkasına bakmaya gerek yok; samimi olarak ve elinizi vicdanınıza koyarak sadece kendinize bakın ne göreceksiniz? Ondan sonra da rol yapmayı bırakıp bizatihi kendiniz olmaya çalışın da bu kez neticeyi izleyin.

Desinler diye, el âlem ne der veya başkası ne der, diye değil gerçekçi bir tavırla kendisi için yapıp eden o kadar az ki. Müstekbirce tavır takınan mağrur kişiler müstesna. Böylesi, bir psikolojinin şu ve benzeri yansımaları olmaktadır:

‘Şunu-bunu yapıyorum hasta olacağımı da biliyorum ama olsun.’

‘Gırtlağıma kadar ona-buna borçluyum ama olsun; ölmezsem öderim, ölürsem de çocuklar ya da torunlar öder.’

‘Salgın var ama bana bir şey olmaz.’

‘Falan-filan seni-beni, bizi, hepimizi eziyor ama olsun, çünkü alternatifi yok.’

‘Param yok ama yapmasam, almasam, gitmesem, oynamasam olmaz.’

‘Namazlarımı tam kılmıyorum ama kalbim temiz.’

‘İnsanlardan uzak dursam da hayvanları çok seviyorum.’

‘Akrabalarımla aram iyi olmasa da sosyal medyada oldukça takipçim ve çok sevenim var.’

‘Yokluktan evlenemesem de böyle nerde akşam, orda sabah takılmak iyi oluyor.’

‘İnsan dünyaya bir kere geliyor; eğlenmek lazım. Ölümse zaten herkesin başında yapacak bir şey yok.’

‘Doğruyu ben söylersem ya da bizimkiler söylerse doğrudur; ya değilse yanlıştır.’

‘Altın, döviz yükselse de herkesin evi, arabası var.’ ‘Ekonomik kriz yok, israf ve nankörlük var.’

‘Demek ki asgari ücretle de geçinilebiliyormuş.’

‘Gelir-gider dengesi bozuk ve adil olmasa da enflasyon düşüyor ve uluslararası itibarımız yükseliyor.’

‘Eğitim sistemimiz bünyemize uymasa da nihayetinde çağdaş(!)’

‘Çevremizdeki bildiklerimiz kötü, pis, cahil, aptal; ama sosyal medyadaki uzaktan tanı(ma)dıklarımız iyi, temiz, bilge ve akıllı.’

‘Durum senin bildiğin gibi değil…’

Açığa vuramayıp karnından konuşanların yanı sıra uluorta gözlerini yumup ağızlarını açanlar da az değildir. Manevi buhran, ahlaki çöküntü, edepsizlik, arsızlık ve hırsızlık kronikleşirken maddi durum hakkında da helal-haram mefhumları büyük oranda yer değiştirmiş görünmektedir. Artık ne cenaze merasimlerimiz ne de düğünlerimiz milli-manevi örf ve kültürümüzle bağdaşıyor.

Olumsuzluklar o kadar sıradanlaştı ki, pozitif-negatif kavramları da değişti. Örneğin ‘Covid-19’ virüsü kapan kişinin yapılan tahlili pozitif çıkınca hasta olduğu anlaşılıyor. Oysa pozitif olumlu demekti, ama bu kez maalesef olumsuzluğu ifade ediyor ama negatif diyemiyoruz. Böylece ‘Konona virüs’ salgını bağlamında 2020 yılı itibariyle pozitif (+) olumsuz, negatif(-) olumlu diye literatürümüz farklı bir yorumla zenginleşmiş(!) oldu.

Yapay ve gerçek gündemler o kadar iç içe girmiş ki maşallah herkesin söyleyecek lafı ve yapacağı tahlilleri var. O kadar ki bazen kendinizi zır cahilmişsiniz gibi hisseder bir hale geliyorsunuz. Din, siyaset ve sağlık konusunda herkes uzman zaten(!). Bilgi kirliliği sirkülasyonu zihinleri zehirler oldu. Bedenlerden ziyade ruhlar hasta ve mustarip. Yeni yetmeler bile sosyal medya âlimi kesilmiş başımıza.

Yanlışları, hataları dile getirmek, uyarıcı görevi üstlenmek her an tehdide veya hainliğe sizi muhatap kılabilir. Ancak düşünce özgürlüğü(!) olduğundan istediğiniz kadar, istediğiniz şekilde düşünebilme hakkına sahipsiniz yeter ki onu her hangi bir şekilde yazarak (şiir-nesir), söyleyerek (söyleşi, sohbet, konferans…) dile getirmeyin. Denilir ki tarihi tekerrür ettirenler hatalarından ders çıkaramayanlardır. O halde kim, kimi, kime; niye, ne diye, nasıl ve niçin şikâyet edecektir? Netice itibariyle beş duyu organına sahip kimselerin hür iradeleriyle tercihleri kendilerini bağlar, dolayısıyla gülmek de var ağlamak da...