Halime Hatun'a dudak uçuklatan hediye

Beşiktaş'da oynayan başarılı futbolcu Gökhan Töre, bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı. Töre'nin eşine doğum hediyesi olarak yaptığı 1 milyon TL'lik alışveriş dikkatlerden kaçmadı.

Asistanı ve yakın bir arkadaşı ile AVM'de görüntülenen Gökhan Töre, bir süre AVM'de bulunan ofisler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra mağaza müdürü Yakup Tayarer ile kameralara poz veren Töre, "Yakup beni 1 milyondan etti" diyerek yaptığı alışverişin tutarını açıkladı.

Bir süre daha AVM'de gezen ünlü futbolcu, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.