Halime Hatun neden Diriliş'ten çıkarıldı? Esra Bilgiç'ten flaş açıklama!

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'dakiHalime Hatun'un ölüm sahnesi sosyal medyayı karıştırdı. Büyük tartışmalara neden olan sahne sonrasıHalime Hatun'u oynayan Esra Bilgiç'in neden diziden çıkarıldığı ise merak konusu oldu.

Diriliş Ertuğrul'da Osman Bey'in doğumuyla vefat edenHalime Hatun'un yaklaşık 23 yıl erken vefat etmesi izleyiciyi şaşırttı. Bu tarihe uymayan ani gelişme vatandaştan tepki görürken oyuncudan da açıklama geldi.

Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Halime Hatun'un ölümü...

Oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabından izleyicisine veda mesajı yayınladı. Bilgiç severek oynadığını belirtirken yeni sezon senaryosunun değiştiğini ifade etti. Herkese teşekkürlerini belirtirken Yapımcı Mehmet Bozdağ'a ise mesajında yer vermemesi dikkat çekti.

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İşte o açıklama: