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Halime Hatun neden Diriliş'ten çıkarıldı? Esra Bilgiç'ten flaş açıklama!

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, Halime Hatun'un ölümüyle tepkilere neden oldu. Bu sahneyle izleyiciyi ekrana kilitlerken, Esra Bilgiç'in diziden çıkarılma nedeni ise merak konusu oldu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 01:52
Halime Hatun neden Diriliş'ten çıkarıldı? Esra Bilgiç'ten flaş açıklama!

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'dakiHalime Hatun'un ölüm sahnesi sosyal medyayı karıştırdı. Büyük tartışmalara neden olan sahne sonrasıHalime Hatun'u oynayan Esra Bilgiç'in neden diziden çıkarıldığı ise merak konusu oldu. 

Diriliş Ertuğrul'da Osman Bey'in doğumuyla vefat edenHalime Hatun'un yaklaşık 23 yıl erken vefat etmesi izleyiciyi şaşırttı. Bu tarihe uymayan ani gelişme vatandaştan tepki görürken oyuncudan da açıklama geldi.

Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Halime Hatun'un ölümü...

Oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabından izleyicisine veda mesajı yayınladı. Bilgiç severek oynadığını belirtirken yeni sezon senaryosunun değiştiğini ifade etti. Herkese teşekkürlerini belirtirken Yapımcı Mehmet Bozdağ'a ise mesajında yer vermemesi dikkat çekti.

Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?

Halime Hatun kimdir? Halime Hatun tarihte nasıl öldü?

İşte o açıklama:

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 01:52
  1. Diriliş Ertuğrul
  2. Halime Hatun'un ölümü
  3. Esra Bilgiç Diriliş'ten neden çıkarıldı
  4. Esra Bilgiç
  5. Mehmet Bozdağ

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