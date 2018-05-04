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Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun rolünü oynayan Esra Bilgiç diziden ayrılmıştı. Bu ayrılığın sebebinin eşi Gökhan Töre'nin istememesi olduğu iddia edilmişti.. Töre konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:40
Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul'un eşi ve Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin annesiHalime Hatun rolüne hayat veren Esra Bilgiç diziden ayrıldı. Bilgiç, ekrana gelen ölüm sahnesinin ardından ayrılığın nedenlerini sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"HİKAYE DEĞİŞİYOR"

"Dört senemi dolu dolu geçirdiğim her sahnesini çok severek ve çok büyük bir istekle oynadığım Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik. Beni böylesine sevdiğiniz ve sahiplendiğiniz için, en başından bugüne kadar ailenizden, evinizden biri gibi gördüğünüz için size minnettarım. Sevgili yapımcı ve senaristimiz Mehmet Bozdağ ve yönetmenimiz Metin Günay'a teşekkür ederim.''

TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

"Ve tabi ki bu işin bana kazandırdığı canım dostlarım, Hülya Ablam, Altan ,Ezgi'm, Ayberk Abim, Burçin, Yaman'ım, Nurettin Abi, Cengiz, Kaan, Murat Abi, Celal, Edip , Hakan, Batuhan, Gökhan. Yönetmenlerim Ahmet ve Fethi, görüntü yönetmenim Ömer Abi. Çalışkan dostum Begüm'üm, temiz kalplim Büşra'm, Hazal, Aydın, Halil, Ömer...
Canım sanat ekibim Levent ,Ecem, Tekin. Makyaj ekibim Buse'm Feride'm ve Sevtap Abla. Kostüm Nildağ, Elif, Nazlıcan, Seda. Bizimle terleyen emekçi Set ekibimiz Okan, Semih. Canım Reji Gülen'im ve Tolga beni gönülden seven tüm fan hesaplarım ve daha sayamadığım buraya sığamayacak onlarca isim. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yolunuz açık olsun, ayağınıza taş değmesin. Ertuğrul Bey , Hayme Ana, Gündüz'üm, Savcı'm ve Osman'ım size emanet."

GÖKHAN TÖRE'DEN AÇIKLAMA

Oyuncunun Ekim 2017'de evlendiği futbolcu eşi Gökhan Töre, Instagram hesabından eşinin diziye veda etme gerekçesini açıkladı. Töre, ''Eşim Esra Bilgiç Töre diziden yeni sezon hikayesinin değiştirilmesi sebebiyle diziden ayrıldı. Sebebini anlamadığımız şekilde benimle bağlantı kurulmaya çalışılan haberler tamamen asılsızdır. Eşimin kariyerini destekliyorum. İlginiz için çok teşekkür ederim" dedi.

 

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:40
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