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Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı

Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey’in eşi Halime Elçibey, Nahçıvan’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

16 Haziran 2019 Pazar 17:39
Halime Elçibey Nahçıvan’da son yolculuğuna uğurlandı

Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey’in eşi Halime Elçibey, Nahçıvan’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin taziye dileklerini iletti.


MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey’in vefat eden eşi Halime Elçibey’in cenaze törenine katıldı. Nahçıvan’ın Keleki köyünde düzenlenen törene milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Halime Elçibey’in yakınlarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin taziyelerini ileten Karadağ, "Azerbaycan’ın bağımsızlığı için mücadeleler vermiş büyük Türk milliyetçisi, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in kadim dostu Ebülfez Elçibey’in değerli evdeşi Halime Hanımefendi’nin vefatından dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Türk dünyasının başı sağ olsun" diye konuştu.


Ayrıca merhum Ebülfez Elçibey’in evini ziyaret ederek anı defterini imzalayan Karadağ, deftere şunları yazdı:


"Beyim, liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin talimatıyla bugün sana baş sağlığına geldim. Beyim, siz ki bizler gibi tüm Türk dünyasına idealler, ülküler aşılayıp ruh verdiniz. Ruhunuz şad olsun. Kıymetli hayat arkadaşınız Halime Hanım ile cennetin en güzel yerinde ve tüm Türk dünyasının kalbindesiniz."

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:39
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