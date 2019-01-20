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Halim Kazım Bekar kimdir? Halim Kazım Bekar Ak Parti Hemşin belediye başkan adayı

Halim Kazım Bekar AK Parti Rize Hemşin belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Halim Kazım Bekar'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki Halim Kazım Bekar kimdir? Halim Kazım Bekar kaç yaşında? AK Parti Hemşin belediye başkan adayı Halim Kazım Bekar hangi görevlerde bulundu?

20 Ocak 2019 Pazar 03:34
Halim Kazım Bekar kimdir? Halim Kazım Bekar Ak Parti Hemşin belediye başkan adayı

Halim Kazım Bekar AK Parti Rize Hemşin belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Halim Kazım Bekar'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki Halim Kazım Bekar kimdir? Halim Kazım Bekar kaç yaşında? AK Parti Hemşin belediye başkan adayı Halim Kazım Bekar hangi görevlerde bulundu?

Halim Kazım Bekar kimdir?

1971 yılında Hemşin’de doğdu.
Tahsil hayatını Hemşin’de tamamladıktan sonra 1988 yılında ticarete atıldı. 22 yıllık ticaret hayatının ardından 2001 yılında AK Parti’nin kurulmasıyla kurucu ilçe başkan yardımcısı olarak siyasete adım attı.
Daha sonraki süreçte 6 yıl ilçe başkanlığı yaptıktan sonra, 2009 yerel seçimlerinde hemşehrilerinin isteği üzerine belediye başkan adayı oldu.
2009 Mart seçimlerinde Hemşin halkının yüksek teveccühüne mazhar olarak belediye başkanı seçildi. 2014 Mart seçimlerinde yeniden aday olarak seçime girdi.
Halkın teveccühü ile tekrar seçilerek beş yıllık süreç için yeniden başkan seçildi. Evli ve dört çocuk babasıdır. 

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 03:34
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