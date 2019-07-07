Halilzad'dan Taliban ile görüşmelerde "4 konuda ilerleme" müjdesi

KABİL (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, "Taliban yetkilileriyle Katar'da devam eden yedinci barış görüşmesinin çok iyi gittiğini, dört konu üzerinde ilerleme kaydettiklerini" belirtti.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmede temel konular üzerinde durulduğunu bildirdi.

''Taliban ile Katar'da devam eden görüşmelerimiz çok iyi gidiyor. Dört konu üzerinde ilerleme kaydettik.'' ifadesini kullanan Halilzad, devam eden bu görüşmenin çok verimli olduğunun ve uzlaşmaya varacaklarını umduklarının altını çizdi.

Halilzad, ilerleme kaydedilen konuların, terörle mücadelenin garanti edilmesi, ateşkesin sağlanması, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi ve Taliban'ın Afgan makamlarıyla doğrudan görüşmesi olduğunu aktardı.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, görüşmeye iki gün ara verdiklerini, salı günü kaldıkları yerden devam edeceklerini kaydetti.

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, hala ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.