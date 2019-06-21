Haliliyeli çocuklar Kur’an-ı Kerim öğreniyor

Haliliye Belediyesi bünyesinde yaz kursları kapsamında devam eden Kur’an-ı Kerim kursuna katılan çocuklara, Elif Ba, Kur’an-ı Kerim ve Kur’an-ı Kerim Tefsiri hediye edildi.

Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, yaz tatili açılan kurslar ile çocuklara dolu dolu yaz tatili yaşatıyor. Merkezde Kur’an-ı Kerim, yüzme, basketbol ve satranç gibi toplamda 23 kursun devam eden kurslar, başta çocukların olmak üzere vatandaşların yüzü güldürmeye devam ediyor.

Merkezde devam eden Kur’an-ı Kerim Kursuna katılan çocuklar için Elif Ba, Kur’an-ı Kerim ve Kur’an-ı Tefsiri hediye edilmesi için program düzenlendi. Programa Haliliye Belediye Başkanvekili Cengiz İzgördü ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan katıldı. Çocuklara Elif Ba, Kur’an-ı Kerim ve Kur’an-ı Tefsiri’ni taktim eden Başkan Vekili İzgördü, çalışmalar hakkında kurs hocası ve sorumlulardan bilgi aldı.

Aldıkları hediyelerden dolayı mutlu olan çocuklar, Haliliye Belediyesine teşekkür etti.