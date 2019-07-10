Haliliye’de yüzler gülüyor

Haliliye Belediyesi tarafından ilçedeki yaşlı ailelere yönelik yürütülen evde bakım hizmeti, yüzleri güldürüyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Haliliye İlçemizin refah seviyesini yükseltip, insanlarımızın yüzlerini güldüreceğiz” söylemi ile yürütülen çalışmalarda, yaşlı aileler de unutulmuyor. Sosyal yardım işleri müdürlüğü bünyesinde sürdürülen evde bakım hizmeti ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin temizliği ve kişisel bakımları, Haliliye Belediyesi tarafından yapılıyor. Sosyal yardım işleri müdürlüğüne yapılan başvurular sonundaki inceleme ile belirlenen aileleri, periyodik olarak ekipler ziyaret ediyor. Evde ihtiyaç duyulan tüm temizlik çalışmalarının yapıldığı hizmette, ailelerin kişisel bakımları da yine ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Yüzleri güldüren hizmet ile ilgili aileler, evlerinin temizlik ihtiyacı ve kişisel bakımlarının gerçekleştiğini ifade ederek, Haliliye Belediyesi ve Canpolat’a teşekkür etti.