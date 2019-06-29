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Haliliye’de talepler anında gerçekleştiriliyor

Haliliye Belediyesi, vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri anında gerçekleştirerek, ilçe sakinlerinin yüzünü güldürüyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:39
Haliliye’de talepler anında gerçekleştiriliyor

Haliliye Belediyesi, vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri anında gerçekleştirerek, ilçe sakinlerinin yüzünü güldürüyor.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, göreve geldiği günden itibaren sorunları çözmeye, vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse 4442263 numaralı Beyaz Masa Hattına gelen talepler, belediye ekiplerince anında gerçekleştiriliyor. Son olarak iletilen talep doğrultusunda, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Devteşti Mahallesinde parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Ekipler, vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla hummalı şekilde yürüttüğü çalışmalar sonunda parke taşı ile döşenmiş sokakları bölge sakinlerinin hizmetine sundu.Daha önce yollarının bozuk olduğunu arabaların geçişi sırasında toza maruz kaldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, "Başkanımız sağ olsun bizleri dinliyor. Dinlemekle kalmıyor taleplerimize anında cevap veriyor. Daha önce mahallemizdeki yol topraktı. Araçlar geçerken toz oluyor ve ciddi bir rahatsızlık duyuyorduk bu durumdan. Şuan tüm herkes rahat etti. Başta Canpolat olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dediler.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:39
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