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Haliliye’de Sevgililer Günü’nde 49 çiftin nikahı kıyıldı

Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesinde, Sevgililer Günü’nde 49 çiftin nikah işlemi gerçekleştirildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:24
Haliliye’de Sevgililer Günü’nde 49 çiftin nikahı kıyıldı

Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesinde, Sevgililer Günü’nde 49 çiftin nikah işlemi gerçekleştirildi.


Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Dairesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çiftler için yoğun mesai yaptı. Evlendirme birimine gelen çiftlerin evrak kontrolleri sağlandıktan sonra nikah işlemleri tamamlandı. Sevgililer Günü’nde resmi nikah için Evlendirme Dairesine gelen 49 çiftin nikahı kıyıldı. Özel bir günde nikahlarını kıymanın sevincini yaşadıklarını belirten çiftler, "14 Şubat Sevgililer Günü’nde biz de nikahımızı böyle bir özel günde gerçekleştirmek istedik. Çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:24
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