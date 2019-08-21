Haliliye’de şeffafyönetim

Mahalle gezilerine aralıksız devam eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, son olarak Hızmalı Mahallesine giderek talepleri yerinde alarak yerine getirilmesi için talimat verdi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ‘Haliliye Daha Güzel Olacak’ sloganıyla yürüttüğü mahalle gezilerine aralıksız devam ediyor. Başkan Canpolat, son olarak sabahın erken saatlerinde Haliliye merkezde bulunan Hızmalı Mahallesine giderek eksikleri yerinde tespit ederek yürütülen çalışmaları inceledi. Beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Erol, müdürler ve personeller ile mahalle giden Canpolat’ı burada Hızmalı Mahalle Muhtarı Bedih Ercan ile mahalleli karşıladı. Muhtarlıkta bir süre mahallede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Canpolat, ardından mahalleyi gezerek vatandaşların taleplerini dinledi. Mahallede yürütülen cami inşaatında incelemelerde bulunan Canpolat, daha sonra parka geçti. Vatandaşlar gelen talep üzerine ilgili müdürlüğü arayarak parka çocuk oyun grubu ve bank yerleştirmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne talimatı verdi.

"Eksikleri yerinde tespit ettik"

Mahalle gezilerimiz kapsamında sabahın erken saatlerinde Haliliye Belediyesi personelleri, müdürleri ve başkan yardımcıları ile birlikte Hızmalı Mahallesine geldiklerini belirten Canpolat, “Sağ olsun muhtarımız ve mahalle sakinlerimiz bizleri karşıladı. Beraber mahallemizin sorunlarını hep birlikte istişare ettik. Hem de birlikte mahallemizi gezip sorun ve eksikleri yerinde tespit ettik. Mahallede bulunan parkımızın eksiklerini gördük ve giderilmesi için gerekli talimatları verdik. En kısa sürede ilgili arkadaşlar buradaki çalışmaları yerine getirecekler. İnşallah daha güzel bir Haliliye için vatandaşlarımız ile el ele gönül gönüle Haliliye şeffaf bir şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Değerli muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize göstermiş olduklarını ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mehmet Canpolat’ın her zaman mahalleleri ile ilgilendiğini belirten Hızmalı Mahalle Muhtarı Bedih Ercan ise, “Başkan Hızmalı Mahallemize gelerek sorunları ve eksikleri yerinde gördü. Başkanımıza esnafımızın sorunlarını anlattık. Kapalı olan yollarımız ile ilgili çalışma yapılmasını talep ettik. Kendileri de en kısa sürede gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Ben mahallem ve kendim adına Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Canpolat ve beraberindekiler mahallede bulunan tarihi Hızmalı Köprüsüne giderek burada incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Canpolat ve beraberindekiler mahalleden ayrıldı.