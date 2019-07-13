Haliliye’de personelin talepleri dinlendi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, temizlik personelleri ile bir araya gelerek çalışanların taleplerini dinledi.

Göreve geldiği günden itibaren Haliliye’de çözülmedik sorun kalmayacağını belirten Başkan Mehmet Canpolat, çalışmalarına devam ediyor. Canpolat, bu doğrultuda Şanlıurfa’nın en büyük temizlik filosuna sahip olan Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Mehmet Erol, meclis üyeleri, birim amirlerinin katıldığı programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Temizlik İşleri İlaçlama Birimi personeli Cuma Karakuş, “Ben arkadaşlarım adına Mehmet Canpolat’a yürekten teşekkür ediyorum. Biz kendisini bu yolda güzel ve başarılı bir şekilde onu baş tacı edeceğiz. Beraber güzel yerlere geleceğiz” dedi.

“Adaletin olmadığı yerden ses çıkar”

Programda birim çalışanlarına seslenen Canpolat, personellerin kendileri için değerli olduklarını ifade ederek, "Konu yemek ve kahvaltı değil. Konu sizlerle bir araya gelmek ve dertleşebilmek. Burada sizlere bir şey ifade edebilmek ve varsa sizlerden bir şey alabilmek. Sonuçta sizler bizim mahalle ve sokaklardaki temsilcimizsiniz. Daha önce bir araya gelmemiştik bu şekilde. Ama bu toplantıyı sizin istirahat saatine denk getirdik ki çalışmalar aksamasın. Ama şunu bilin ki 31 Mart sonrası yeni bir dönem yapılan hizmetler misli ile ve hızlı şekilde devam edecek. Üst idaredeki arkadaşlar mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını yürütürken sizlerde de zaten yirmi dört saat düzenlemesi ile sizlerde artık sürekli sahadasınız. Bunu görüyoruz ve biliyoruz. Biz zaman zaman sizlerin dile getirdiği sıkıntıları konuşuyoruz. Ama en önemlisi ne için varız; ter temiz Haliliye için varız. Vatandaşlar için varız. Vatandaşların ilaçlama ve temizlik olsun ilettikleri talepler başımızın tacıdır. Bizler bu işleri yapmak için seçildik ise sizlerde o mahalle ve sokakları pırıl pırıl yapmak için aldığınız maaşı hak ederek çalışmak zorundasınız. Sizlerde bizim gibi bunun farkındasınız. Haliliye ilçesi olarak dört yüz bin nüfus ve üstüne Suriyeli misafirlerimiz ile gayri resmi beş yüz bin insana hizmet ediyoruz. Ama hayat ve mükemmeliyet ayrıntılarda gizlidir. İlk günden yetkili amirlere söyledim fazla mesai yapana hakkını verin. Yapmayana da vermeyin. Bu konuda netim. Adaletin olmadığı yerden ses çıkar” ifadelerini kuşandı.

Konuşmaların ardından personeller ile tek tek sohbet eden Başkan Canpolat, hatıra fotoğrafı çektirdi.