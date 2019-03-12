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Haliliye’de parklar yaza hazırlanıyor

Haliliye Belediyesiyeni çalışmalar yaparak parkları yaza hazır hale getiriyor.

12 Mart 2019 Salı 11:33
Haliliye’de parklar yaza hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi, bahar ve yaz aylarında vatandaşların uğrak mekanları arasında olan parklarda, yeni çalışmalar yaparak, parkları yaza hazır hale getiriyor.

 

Havaların ısınmasıyla vatandaşların uğrak mekanları arasında yer alan parkların, daha düzenli ve temiz olmasını hedefleyen Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu kapsamda ilçe genelindeki tüm parklarda hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklarda imkanları zenginleştirip, vatandaşların hizmetine sunuyor.

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki tüm parklarda ise çatılı kamelya monte çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşların kışın yağıştan, yazın ise güneşten korunarak parklarda vakit geçirmesi hedeflenen çatılı kamelya çalışmasında, şuana kadar 50 parkta monte çalışmaları tamamlandı. Ekipler, program dahilinde alanında uygun bulunan parklara monte çalışmaları gerçekleştirecek.

 

Geceleri de ışıl ışıl olan parklar, vatandaşların daha rahat ve güvenli bir ortamda vakit geçirmesi amacıyla da güvenlik kameralarıyla donatılıyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:33
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