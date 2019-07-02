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Haliliye’de kasaplar denetlendi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla, zabıta ekipleri kasapları denetledi.

02 Temmuz 2019 Salı 13:46
Haliliye’de kasaplar denetlendi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla, zabıta ekipleri kasapları denetledi.


Zabıta Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve gıda satışı yapan işyerlerinin hijyen standartlarını korumalarını sağlamak amacıyla denetimlerini hummalı şekilde devam ettiriyor. Zabıta ekipleri, rutin yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki kasaplarda hijyen ve ruhsat denetimi yaptı. Çalışmalar doğrultusunda ekipler, iş yeri ve imalathanelere yürüttüğü denetimlerde kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunarak tutanak tuttu. İş yerlerine eksiklerin tamamlanması için ek süre verildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:46
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